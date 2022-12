Les non-vaccinés plus discriminés que les toxicomanes ou les anciens détenus

Partout sur la planète, les gens manifesteraient des attitudes discriminatoires envers les personnes non vaccinées contre la COVID-19 selon une étude publiée dans la revue « Nature » jeudi.

L'étude montre que les préjugés envers les non vaccinés sont aussi élevés ou plus élevés que les préjugés dirigés vers d'autres cibles communes de préjugés, notamment les immigrants, les toxicomanes et les anciens détenus.

De nombreuses personnes vaccinées ne souhaitent pas que des proches épousent une personne non vaccinée. Ils sont également enclins à penser que les non-vaccinés sont incompétents ou indignes de confiance.

Selon les chercheurs, la raison de ces attitudes discriminatoires semble être que les vaccinés perçoivent les non-vaccinés comme des fraudeurs.

Alors que certaines personnes contribuent à augmenter le taux de vaccination nécessaire pour lutter contre la pandémie et garantir une vie quotidienne normale sans grandes pertes humaines ou financières; d’autres ne le font pas, mais profitent tout de même de la hausse du taux de vaccination.

Une enquête menée uniquement aux États-Unis dans le cadre de l'étude globale montre que des personnes vaccinées pensent également que les non-vaccinés devraient être privés de leurs droits fondamentaux. Par exemple, les personnes non vaccinées ne devraient pas être autorisées à se déplacer librement dans leur quartier ou à exprimer librement leurs opinions politiques sur les réseaux sociaux sans crainte de censure.

« La condamnation morale peut renforcer les clivages et d'autres sentiments d'exclusion qui ont conduit de nombreux non-vaccinés à refuser le vaccin en premier lieu », a mis en garde Michael Bang Petersen, coauteur de l’étude.

Une communication transparente sur la sécurité et l'efficacité des vaccins serait une stratégie de santé publique plus viable pour augmenter la couverture vaccinale à long terme.