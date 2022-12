NFL: le nombril vert Brock Purdy et la légende Tom Brady

Les 49ers doivent confier leurs grandes aspirations entre les mains de Brock Purdy, un quart-arrière qui est né quelques mois avant que son vis-à-vis de demain, Tom Brady, fasse ses premiers pas dans la NFL. Scénario catastrophe? Pas tant que ça...

La blessure de Jimmy Garoppolo n’est évidemment pas une bonne nouvelle. Dans le meilleur des scénarios, il a de minces chances de revenir pendant les séries. Il jouait récemment du gros football avec un taux de succès sur 72% de ses passes, dont huit pour des touchés et aucune interception à ses cinq derniers départs.

Son expérience dans le système offensif de Kyle Shanahan est irremplaçable. Le jeune Purdy est maintenant le mieux placé pour prendre les clés de l’attaque, même s’il hérite d’une tâche colossale.

Après tout, les 49ers misent sur un alignement qui peut les mener au Super Bowl avec un quart-arrière qui doit être au moins fonctionnel, sans plus.

Mission difficile

Purdy n’est pas une recrue normale. Dernier choix au total en avril au terme de la septième ronde, il s’amène maintenant dans l’arène et on lui demande de tenir le coup contre de gros canons. Il ne pourra pas se contenter de maintenir la garde sans frapper.

Logiquement, lorsqu’un quart-arrière recrue est choisi si tardivement au repêchage, il n’est pas supposé être prêt à amorcer des matchs de haute importance.

Tom Brady a érigé sa légende en passant de banal choix de sixième ronde à septuple champion du Super Bowl, mais il ne faut pas oublier qu’il a appris une saison complète sur le banc.

D’autres pivots de septième ronde comme Matt Cassel ou Ryan Fitzpatrick ont connu un certain succès dans la NFL, mais ont gravi les échelons tranquillement.

Selon CBS Sports, depuis 2000, la fiche des quarts-arrières recrues sélectionnés en septième ronde est de 1-14 quand ils ont débuté des matchs à leur première année. Ironiquement, l’ancien des 49ers Ken Dorsey est le seul à revendiquer une victoire et elle remonte à 2004.

Pas de quoi jubiler, d’autant plus que ces mêmes quarts n’ont vu que 53% de leurs passes complétées, avec 15 touchés contre 32 interceptions.

Un contexte rassurant

Tout cela est donc une source de préoccupation bien réelle, mais là où Purdy pourrait s’en sortir bien plus convenablement que ses prédécesseurs, c’est qu’il tombe dans une situation idéale.

Il sera protégé par une ligne à l’attaque fiable, menée par l’un des meilleurs bloqueurs du circuit, Trent Williams.

Il misera sur un jeu au sol dangereux avec Christian McCaffrey et sur des receveurs explosifs en Deebo Samuel, Brandon Aiyuk et George Kittle. C’est sans parler du fait que le moteur des 49ers, c’est la meilleure unité défensive du circuit Goodell.

Pas besoin de miracles

Purdy a bien paru à ses débuts face aux Dolphins quand Garoppolo est tombé. Sa moyenne de 5,3 verges aériennes par passe tentée n’a rien de bien aguichant et il n’a tenté qu’une passe (incomplète d’ailleurs) d’au moins 20 verges dans les airs.

Il faut s’attendre à une attaque ultra-conservatrice de la part des 49ers pour protéger leur jeune quart. De toute façon, le style Niners, c’est avant tout de positionner leurs receveurs rapides pour qu’ils galopent après l’attrapé plutôt que de les nourrir de bombes.

En ce sens, Purdy peut se débrouiller. Il ne faut pas négliger que malgré son inexpérience professionnelle, Purdy a amorcé 46 matchs sur la scène universitaire à Iowa State. Il ne tombe donc pas de nulle part.

La foi des partisans des 49ers a de quoi être ébranlée, mais il faut continuer de croire.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 14

JEUDI

MON CHOIX

Las Vegas à LA Rams RAIDERS

DIMANCHE

MES CHOIX

NY Jets à Buffalo (13 h) BILLS

Cleveland à Cincinnati (13 h) BENGALS

Houston à Dallas (13 h) COWBOYS

Minnesota à Detroit (13 h) VIKINGS

Philadelphie à NY Giants (13 h) EAGLES

Baltimore à Pittsburgh (13 h) STEELERS

Jacksonville au Tennessee (13 h) TITANS

Kansas City à Denver (16 h 05) CHIEFS

Caroline à Seattle (16 h 25) SEAHAWKS

Tampa Bay à San Francisco (16 h 25) 49ERS

Miami à LA Chargers (20 h 20) DOLPHINS

LUNDI

MON CHOIX

Nouvelle-Angleterre en Arizona (20 h 15) PATRIOTS

*Équipes en congé: Colts, Commanders, Bears, Packers, Falcons, Saints

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 11 en 15 (73,3%)

RÉSULTATS CETTE SAISON : 125 en 195 (64,1%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Jets de New York (7-5) vs Bills de Buffalo (9-3)

LA REVANCHE DES BILLS

Il y a un mois, les Jets surprenaient tout le monde en battant les Bills. L’attaque des Bills avait été limitée à son plus bas total de la saison, 317 verges. Josh Allen avait été victime de cinq sacs, un sommet cette saison, en plus de connaître ses pires moments de l’année avec deux interceptions. Les chances qu’un tel cocktail d’auto-destruction se reproduisent sont nulles. Malgré des nouvelles initiales encourageantes, la saison de Von Miller est finie. Énorme perte pour les Bills.

Bills par 10

Browns de Cleveland (5-7) vs Bengals de Cincinnati (8-4)

GARE AUX BRUNS!

Pas un rival ne donne plus de boutons aux Bengals que les Browns. Ils ont perdu leurs trois derniers matchs face aux Bruns par 25, 5 et 19 points. N’empêche que les Browns en ont arraché à l’attaque avec Deshaun Watson à son premier départ et qu’il risque de frapper un autre mur. Les Bengals ont resserré leur défense contre la course (91,8 verges en moyenne à leurs quatre derniers matchs) et n’ont donné que 11 passes de touchés cette saison, le troisième plus bas total du circuit.

Bengals par 4

Texans de Houston (1-10-1) vs Cowboys de Dallas (9-3)

MASSACRE EN VUE

Il n’y a aucune raison de croire que les Texans peuvent rivaliser. Ils ont perdu leurs sept derniers matchs, dont les trois plus récents par au moins 13 points. Ils sont bons derniers à l’attaque et 28e en défense. Ils ne marquent que 15,7 points par match, ce qui leur vaut le 31e rang. Ils ont concédé 33 sacs du quart et le front défensif des Cowboys va flairer le sang. Davis Mills reprend son poste de quart-arrière, mais lui ou Kyle Allen, ça ne fera pas l’affaire.

Cowboys par 20

Vikings du Minnesota (10-2) vs Lions de Detroit (5-7)

APPARENCES TROMPEUSES

D’un côté, les Vikings à 10-2 et de l’autre, les Lions à 5-7. Il ne faut toutefois pas se fier aux apparences. À la semaine 3, les Lions détenaient une avance de 10 points face aux Vikings au quatrième quart avant d’offrir un spécial Lions et de l’échapper. Chose certaine, sortez le popcorn! Les Lions sont l’équipe qui donne le plus de points dans la ligue, tandis que les Vikings accordent le plus de verges par la passe. Au final, c’est un autre duel où le receveur Justin Jefferson prendra le contrôle.

Vikings par 3

Eagles de Philadelphie (11-1) vs Giants de New York (7-4-1)

LES EAGLES EN FEU

Après un bref passage à vide, l’attaque des Eagles a explosé pour 75 points lors des deux derniers matchs. Rien n’arrête Jalen Hurts, autant au sol que par la passe. Les Giants, qui concèdent 141 verges au sol par match, devraient être abusés physiquement par la ligne à l’attaque costaude des Eagles et leur production diversifiée par la course. Les Giants n’ont pas gagné à leurs trois derniers matchs et n’ont pas battu un club gagnant depuis le 16 octobre (Ravens).

Eagles par 9

Ravens de Baltimore (8-4) vs Steelers de Pittsburgh (5-7)

SANS LAMAR JACKSON

Les Ravens doivent affronter leurs ennemis jurés sans leur quart-arrière Lamar Jackson, blessé à un genou. Tyler Huntley le remplacera et même s’il est athlétique, il n’est clairement pas aussi menaçant. La saison dernière, Huntley avait aussi frappé en relève et il été limité à 142 verges avec deux interceptions face aux Steelers. Il faut s’attendre à un match à bas pointage et quand c’est le cas, les Steelers ont toujours une chance.

Steelers par 3

Jaguars de Jacksonville (4-8) vs Titans du Tennessee (7-5)

ÇA BRASSE CHEZ LES TITANS

Après deux défaites contre des prétendants sérieux (Bengals et Eagles), les Titans ont montré la porte à leur directeur général Jon Robinson. Personne ne l’a vu venir et les troupes risquent d’être fouettées. Il faut dire qu’il n’y avait pas forcément besoin d’un électrochoc pour affronter les Jaguars. Les Titans ont gagné neuf de leurs 10 derniers matchs contre eux, dont six par plus de deux touchés. Les Jaguars sont imprévisibles d’une semaine à l’autre.

Titans par 10

Chiefs de Kansas City (9-3) vs Broncos de Denver (3-9)

RIVALITÉ À SENS UNIQUE

Les valeurs sûres sont bien rares dans la NFL, mais miser sur une victoire des Chiefs face aux Broncos est ce qui s’en rapproche le plus. Même si les rivaux de division se voient deux fois par saison, les Broncos n’ont pas gagné à leurs 13 derniers essais, soit depuis le 17 septembre 2015. Si vous n’avez pas vu jouer Russell Wilson et la putride attaque des Broncos cette saison, vous faites partie des privilégiés de la société. Il n’y a pas de mot juste pour décrire cette infâme torture.

Chiefs par 10

Panthers de la Caroline (4-8) vs Seahawks de Seattle (7-5)

PAS DROIT À L’ERREUR

Malgré l’écart entre les deux équipes, les Seahawks n’ont pas les moyens de regarder les Panthers de haut. Premièrement, ces mêmes Panthers n’ont pas donné plus de 15 points à leurs trois derniers matchs. Leur défense leur permet d’être dans le coup. Deuxièmement, les Seahawks sont au cœur d’une lutte féroce pour une place en séries et la marge d’erreur est faible. Geno Smith a prouvé qu’il peut élever le jeu des Seahawks, même si Kenneth Walker III devait rater le match.

Seahawks par 6

Buccaneers de Tampa Bay (6-6) vs 49ers de San Francisco (8-4)

ÉNORME DÉFI

Ce sera un premier départ dans la NFL pour Brock Purdy avec les 49ers, tandis que son vis-à-vis Tom Brady a amorcé son premier match il y a 21 ans. Purdy devient le septième quart à débuter son premier match face à Brady et les six précédents ont perdu. Va pour l’histoire, sauf que ce n’est pas Purdy que Brady affrontera, mais plutôt la défense colossale des 49ers. Celle-ci loge au premier rang pour les verges accordées et les points accordés. Voilà qui aidera le pivot recrue à manœuvrer.

49ers par 3

Dolphins de Miami (8-4) vs Chargers de Los Angeles (6-6)

PAUVRE HERBERT...

Ça devient presque triste de voir un talent naturel comme Justin Herbert se débattre chaque semaine derrière une ligne offensive éclopée, avec un groupe de receveurs jamais 100% en santé et aux côtés d’un entraîneur qui prend des décisions contestées. Le pire, c’est que les Chargers ont toujours des chances. La défense concède 11 verges par passe complétée et seulement sept équipes font pire. Voilà qui devrait sourire aux Dolphins avec leurs receveurs abonnés aux longs jeux.

Dolphins par 4

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-6) vs Cardinals de l’Arizona (4-8)

LA COLÈRE MONTE

Chez les Patriots, le quart-arrière Mac Jones commence à critiquer le système offensif. Chez les Cardinals, Kyler Murray pointe du doigt son entraîneur Kliff Kingsbury, fait la baboune sur le banc et engueule le receveur DeAndre Hopkins. Même le préposé à la boutique doit subir ses remontrances... Dans ces circonstances peu joyeuses, aussi bien favoriser l’entraîneur qui sait encore diriger malgré tout, Bill Belichick. Même si les Pats en arrachent face aux quarts mobiles.

Patriots par 6