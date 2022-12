La remontée principale encore brisée: une gondole s'écrase au sol au Mont-Sainte-Anne

L’écrasement d’une télécabine à la station de ski Mont-Sainte-Anne (MSA) aurait pu avoir des conséquences graves alors que des centaines de personnes, dont plusieurs enfants, attendaient pour prendre le remonte-pente, tôt ce matin.

« Est-ce qu’ils attendent que quelqu’un perde la vie ? » lance Steve Lacroix, qui fait de la planche à neige chaque fin de semaine avec ses deux fils de 8 et 14 ans.

Photo Jean-François Racine

Peu importe les raisons évoquées par les dirigeants du centre de ski, le père de famille craint pour la sécurité de ses enfants et remet en question sa présence dans les pentes du MSA. « Ce n’est pas censé arriver. Ce n’est pas normal, une gondole qui se décroche », affirme-t-il.

Photo Jean-François Racine

Pour sa part, Marie-Ève Nguyen, mère de deux adolescents qui font partie du club de ski du MSA, a pensé au pire quand elle a appris la nouvelle. « C’est terrible ! Quinze minutes plus tard et ce sont huit jeunes qui tombaient [...] Une tragédie aurait pu avoir lieu », déplore-t-elle, expliquant que les athlètes du club prennent la remontée avant les clients, le matin.

Pas la première fois

Bien que l’organisation souligne que l’événement n’est pas en lien avec les incidents des années précédentes, les gondoles de la station de ski ont fait les manchettes à plusieurs reprises depuis deux ans, pour les mauvaises raisons.

En février 2020, une vingtaine de personnes se sont retrouvées à l’hôpital quand leur télécabine s’est arrêtée de façon soudaine. Un investissement de 1,5 M$ et de nombreux mois d’attente ont été nécessaires à la remise en fonction du système.

« Après le premier incident, j’étais le premier dans la gondole quand ils ont reparti tout ça, et oui, on y pensait. En farce, on disait même qu’on allait peut-être mourir », affirme Jean-Philippe Vézina.

Photo Jean-François Racine

Le passionné était aussi un des premiers à vouloir dévaler les pentes du MSA ce matin. Quand on lui a annoncé qu’une gondole s’était écrasée au sol, il a eu l’impression de rejouer dans un mauvais film. « Oui, c’est inquiétant, et pour une famille, j’imagine que c’est encore pire », dit-il.

Les explications

Selon les informations transmises par communiqué, ce sont des capteurs de sécurité qui ont détecté une anomalie sur le câble transportant les télécabines, qui a été mis à l’arrêt par mesure de sécurité, peu avant 8 h aujourd'hui.

Photo Jean-François Racine

Des équipes se sont alors rendues sur place pour constater qu’une cabine avait « glissé sur le câble, puis [s’était] décrochée du côté descente ». Heureusement, personne ne se trouvait dans la gondole et aucun skieur n’a dû être évacué.

« Une procédure d’inspection complète a été enclenchée afin de vérifier et valider les causes de l’événement », assure Hugues Leclerc, porte-parole de l’organisation.

Photo Jean-François Racine

Des centaines de skieurs en colère ont donc dû partir, dont des dizaines de familles de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay et du Bas-Saint-Laurent, qui avaient l’intention de participer à un camp de course.

Photo Jean-François Racine

Plusieurs prétendent que la remontée principale est désuète et réclament des investissements majeurs des propriétaires, qui refusent de vendre.

La Station a été fermée pour le week-end. La pente-école reste toutefois accessible. D’ici à la réouverture du centre, les abonnés pourront aller skier à la Station touristique Stoneham selon la validité de leur abonnement de saison.