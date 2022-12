Protection des milieux naturels: le Grand Montréal s’engage à atteindre 30% en 2030

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) compte protéger 30% de ses milieux naturels d’ici 2030, se fixant ainsi sur les objectifs promus par la Conférence des Parties (COP15) qui se tient en ce moment dans la métropole québécoise.

Le Grand Montréal est cependant déjà bien avancé dans son objectif puisque 22,3% du territoire fait déjà l’objet d’une mesure de conservation, ce qui représente plus de 53 000 hectares.

«Depuis 50 ans, 70 % de la faune sauvage a disparu à l'échelle planétaire. C'est énorme. On doit donc poser des gestes forts, rapides et concrets pour réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité en rehaussant nos objectifs de protection des espaces verts et bleus», a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CMM.

La CMM souhaite ainsi continuer de financer des projets d’acquisition de milieux naturels, comme ce fut le cas récemment avec la protection de 25 hectares dans le bois Saint-François à Laval ou encore de 19 hectares dans le boisé Sabourin par Saint-Bruno-de-Montarville.

La création d’un réseau de parcs métropolitains est aussi envisagée avec les partenaires municipaux du Grand Montréal, notamment avec la reconversion de terrains de golf. D’ici 2030, plus de 14 000 hectares de parcs pourraient être recensés, soit 37 fois la superficie du parc du Mont-Royal.

Rappelons que Québec s’est engagé plus tôt cette semaine à investir 650 millions $ pour préserver 30% de son territoire d’ici 2030.