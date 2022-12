Mieux-être: recréer son existence

À partir de ces réflexions, l’autrice Jackie Hamilton présente différentes clés pour que chacun puisse reprendre son destin en main dans le but de vivre à la hauteur de ses aspirations.

Trop souvent, on attend passivement que quelque chose se produise. On attend une belle opportunité professionnelle, une nouvelle offre d’emploi, une relation amoureuse magique et, malheureusement, rien ne se produit. « Nous attendons un miracle », clame l’auteure. Mais les miracles, si on prend un peu de recul, on sait qu’ils surviennent très rarement.

Dans son livre, l’auteur suggère qu’il faut les provoquer, car nous seuls avons le potentiel de les réaliser. Au lieu d’attendre que le miracle rentre dans notre vie par l’extérieur, il faut, à l’inverse, savoir le créer en soi pour l’extérioriser et le concrétiser.

Pour y arriver, il faut déjà savoir ce que l’on veut au lieu de demeurer vague sur nos objectifs. Ensuite, il faut oser sortir de sa zone de confort pour ensuite passer à l’action.

Faire preuve de courage, de résilience et s’engager sont les principales clés pour arriver à se recréer. D’ailleurs, combien de fois avons-nous entendu des gens dire durant la pandémie à propos de leur situation professionnelle qu’ils se sont réinventés. Que cela plaise ou non, le constat est évident, ce sont eux, la plupart du temps, qui s’en sont sortis gagnants.

Savoir s’adapter

Selon un grand philosophe, ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais plutôt celui qui sait s’adapter au changement.

Que cela nous plaise ou non, même dans notre monde moderne, il est impératif de s’adapter et c’est particulièrement vrai dans notre ère en perpétuelle mouvance. Ceux qui résistent stagnent par rapport à ceux qui font preuve de souplesse. Ce sont eux qui ont davantage de chances de sortir gagnants de l’équation, raconte l’autrice.

Photo fournie par Éditions Albin Michel

Le cerveau a un très grand potentiel, nous l’avons tous déjà entendu. L’auteur Charlie Haid, qui se fait nommer « le mentaliste », exploite le sujet affirmant qu’il utilise son cerveau mieux que la majorité des autres. C’est après s’être dévoué au mentalisme depuis huit ans qu’il livre dans son ouvrage une dizaine de clés afin que chacun puisse se servir de ses découvertes. On comprend que le langage non verbal est au centre de son livre. En apprenant à décoder le langage corporel des autres, on parvient à détecter les mensonges et deviner les émotions de son interlocuteur. De plus, ses astuces permettent de développer sa propre intuition, d’influencer plusieurs personnes à la fois, de développer sa mémorisation ou de lire un livre en très peu de temps.

L’auteur suggère dans son livre de se connecter au cerveau des autres afin de faciliter la communication. Pour y arriver, on commence par imiter les gestes des autres lors d’une conversation face à face. Donc si votre interlocuteur croise ses jambes, vous faites la même chose. Il s’agit d’une forme de synchronisme. Ensuite, on utilise l’écoute active, en répétant les derniers mots de la dernière phrase de votre interlocuteur en utilisant une tonalité interrogative. Ainsi, la personne devant vous développera ce qu’elle tente d’exprimer. Surtout, elle se sentira écoutée, voire comprise. D’ailleurs, l’écoute attentive et sincère a toujours été l’une des meilleures façons d’être apprécié des autres. Outre la manipulation qui se cache derrière certaines techniques, ses méthodes sont utiles dans différentes professions notamment pour ceux qui travaillent dans la vente et qui ont besoin de convaincre les autres.

L’équilibre physique et psychique

Photo fournie par Guy Trédaniel Éditeur

Ceux qui croient aux soins énergétiques, mais qui n’aiment particulièrement pas faire appel à un thérapeute trouveront dans cet ouvrage une soixantaine de techniques pour parvenir à se soulager eux-mêmes. Les santés physique et psychique sont souvent liées et on le démontre très bien dans ce livre. On propose notamment de pratiquer l’acupression à des endroits spécifiques sur son corps afin d’éliminer des blocages énergétiques permettant de soigner différents spasmes, des migraines, des troubles digestifs et bien plus encore.

C’est que plusieurs points, sur les mains par exemple, correspondent à un organe spécifique. Il s’agit de méthodes dérivées de l’acuponcture. Lorsque les blocages ont disparu, la circulation est libre, le corps est en harmonie permettant d’être en bonne santé. Ces techniques permettraient aussi d’ouvrir son esprit puisque dans des moments de grandes fatigues notre subconscient est embrumé. La concentration et la mémorisation sont alors plus difficiles. Ainsi, une bonne circulation énergétique permet de retrouver ses moyens psychiques et bien évidemment la forme physique. De plus, la fatigue, le stress et même les burn-out peuvent être soulagés grâce à diverses techniques ainsi que par la méditation. Plusieurs autres thèmes sont abordés, dont la loi de l’attraction, la visualisation, les cercles de protections, l’usage des pierres et les bonnes vitamines à consommer.