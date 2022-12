Red Wings de Detroit: un but pour David Perron à son 1000e match

Célébrant son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey, David Perron a marqué dans une cause perdante de 3 à 2 des Red Wings de Detroit contre les Stars, à Dallas.

Originaire de Sherbrooke, Perron est devenu le 51e joueur né au Québec à atteindre ce plateau, et il est seulement le quatrième joueur actif à le faire, après Patrice Bergeron, Marc-Édouard Vlasic et Paul Stastny.

Avec ce but, Perron est aussi passé à l’histoire d’une autre façon. Il fait désormais partie d’un groupe restreint de six joueurs actifs à avoir marqué à leur 1000e partie. Brent Burns, Evgeni Malkin, Josh Bailey, Jeff Carter et Bergeron sont les autres.

Le plus récent filet du vétéran de 34 ans, marqué en redirigeant un tir de Ben Chiarot derrière le gardien Jake Oettinger, a créé l’égalité en toute fin de deuxième période. Malheureusement pour Perron, Nils Lundkvist a gâché la fête en prolongation pour donner la victoire aux Stars.

Dylan Larkin a été l’autre buteur des Wings, tandis que Denis Gurianov et Jamie Benn ont répliqué pour l’équipe locale.