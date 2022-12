Michel Trudel contrôlait en douce Solution Highpoint avant de l'acheter

L’homme d’affaires Michel Trudel, longtemps aux commandes de MELS Studios à Montréal, était également – sans le dire – l’un des actionnaires de Solution Highpoint, avant que celle-ci, au bord de la faillite, ne lui soit revendue il y a quelques semaines.

C’est ce que les avocats de Norton Rose Fulbright, représentants des propriétaires des studios MELS (Groupe TVA), entendent démontrer dans le cadre d’un procès à venir opposant la filiale de Québecor à Michel Trudel, dont le contrat a pris fin avant terme, en juin 2020.

S’estimant lésé, l’ex-homme fort de MELS poursuit son ex-employeur pour non-respect de leur entente de règlement de cessation d’emploi, négociée après son congédiement. En outre, il lui réclame « plus de 2,5 M$ en dommages-intérêts matériels, moraux et punitifs », ce que la filiale de Québecor conteste.

Utilisation de prête-nom

Dans des documents déposés au dossier de cour, fin novembre, les procureurs de MELS soutiennent avoir découvert qu’en plus de travailler en douce avec Bell au développement de studios de cinéma concurrents, Michel Trudel avait caché à son employeur qu’il était copropriétaire de Solution Highpoint.

En appui, ses avocats présentent des documents semblant démontrer que M. Trudel était effectivement coactionnaire silencieux de Highpoint (avec un certain Yannick Tremblay), sous le couvert d’une société à numéro (9253-5061 Québec inc.) détenue par Jean-François Dubé et agissant, pour leur compte, à titre de prête-nom.

Une « convention de contre-lettre », détaillant une telle entente, aurait été signée entre les parties en avril 2014. Une copie de ce document, gardé normalement à l’abri des regards, a été déposée par la défense dans le dossier de cour. Ce document, comme l’ensemble des allégations dans cette affaire, devra éventuellement passer le test du tribunal.

Michel Trudel nie tout

Joint par Le Journal, Michel Trudel a fortement nié avoir déjà été actionnaire ou propriétaire de Solution Highpoint (en tout ou en partie) alors qu’il était aux commandes de MELS Studios. « Comme on s’en va devant la Cour, on ne peut pas dire plus que ça. (...) Mais je vous dis que je ne l’étais pas [actionnaire]. J’ai prêté de l’argent à Solution Highpoint, mais je n’étais pas actionnaire. »

Ce dernier a expliqué au Journal avoir, dans les faits, simplement tenté d’aider la direction de l’entreprise « à se sortir du trou ». « Moi, monsieur, j’ai prêté 400 000 $ [avec intérêts] en 2014 à Solution Highpoint. J’ai perdu [dans sa faillite] et c’est tout ce que j’ai fait. (...) Tout ce qu’on raconte, ajoute-t-il, c’est de la caliss de bullshit. »

Est-ce à dire que la contre-lettre déposée au dossier de cours serait alors fausse ou inventée ? « Je ne sais pas, a répondu M. Trudel (...) Quand on passera devant la Cour, la vérité, ils la verront. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent ; ils peuvent montrer ce qu’ils veulent [comme documents], la vérité et les faits sont que je n’étais pas propriétaire. »

Vendue par RCGT

On se souviendra que Solution Highpoint avait été placée sous séquestre par ordre du Tribunal, en juillet, à la suite d’une requête de la Banque Nationale. L’entreprise présentait alors un passif de 15 M$, dont plus de 11 M$ de dettes envers la Banque Nationale.

Sans tarder, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), nommé séquestre dans le dossier, a pris le contrôle de l’entreprise, viré le PDG (Jean-François Dubé) empêtré dans une nébuleuse histoire de lingots d’or, et mis en vente l’ensemble de ses actifs.

Finalement, au terme des procédures de vente du séquestre, Solution Highpoint a été rachetée cet automne par nul autre que l’ex-PDG de MELS, Michel Trudel. L’entreprise opère depuis sous le nom de Trudel Gréage Grip.

Combien M. Trudel aura-t-il finalement versé pour racheter les restes de cette société ? Impossible de le savoir, le montant de la transaction étant gardé strictement confidentiel par RCGT.

« Une chose est certaine, précise M. Trudel. Si j’avais été propriétaire [de Highpoint, comme le prétend la défense], jamais cette entreprise n’aurait fait faillite. Jamais. »

♦ À moins d’une entente à l’amiable, ce litige devra être tranché par les tribunaux. Le procès est prévu pour décembre 2024.