Made in Japan de Deep Purple: un des meilleurs opus en spectacle de tous les temps

Deuxième album en concert de Deep Purple, Made in Japan est considéré comme un des plus grands albums en spectacle de tous les temps. Cet opus, sur lequel on retrouve une superbe version du classique Child in Time, vient d’avoir 50 ans.

Cet album en concert a été enregistré lors d’une série de trois concerts présentés à guichets fermés les 15, 16 et 17 août 1972, à Osaka et à Tokyo, lors de la tournée Machine Head.

Lancé le 8 décembre 1972 au Royaume-Uni et quatre mois plus tard en Amérique du Nord, Made in Japan a été un succès immédiat.

Il a été consacré, selon un sondage effectué par le magazine Rolling Stone en 2012, sixième meilleur album en concert de tous les temps. Live at Leeds (The Who), Live at Filmore East (The Allman Brothers), Frampton Comes Alive! (Peter Frampton), Get Yer Ya-Ya’s Out! (The Rolling Stones) et Alive! (Kiss) occupant les cinq premières positions de ce sondage.

Sur l’album original, on retrouvait Highway Star, Child in Time, Smoke on the Water et The Mule sur le premier disque et Strange Kind of Woman, Lazy et une version de 20 minutes de la pièce Space Truckin’.

À leur sommet

Made in Japan a été lancé en raison d’une forte demande pour les enregistrements illégaux en spectacle de Deep Purple.

La majorité des pièces ont été enregistrées lors du deuxième concert, le 16 août, à Osaka. La version de Smoke on The Water provient du premier des trois spectacles. Cette prise a été choisie parce que le guitariste Ritchie Blackmore n’aurait pas joué les accords mythiques de cette chanson lors des deux autres prestations.

Seule la pièce Strange Kind of Woman a été retouchée. Un autre bout de spectacle, selon le claviériste Jon Lord, a été utilisé, parce que le chanteur Ian Gillan avait perdu pied dans son fil de micro.

«Le groupe était à son sommet. Cet album était la quintessence de ce que nous représentions à cette époque», a expliqué le regretté Jon Lord, précisant, lors d’un entretien, que cet album était son préféré de Deep Purple.