Pop-up show: un party de Noël d’humoristes

Concept ayant vu le jour durant la pandémie, le Pop-up show est de retour avec une formule festive pour Noël. Le 15 décembre au Club Soda, dix humoristes de la relève accompagneront l’animatrice Chloée Deblois dans une soirée qui mêlera stand-up, numéros de variétés et folies du temps des Fêtes.

Sur l’affiche du Pop-up show de Noël, on y voit Chloée Deblois imitant le visage apeuré de Macaulay Culkin dans Maman, j’ai raté l’avion. Cet hommage n’est pas fortuit car l’animatrice de 28 ans confie regarder religieusement ce film chaque année.

«C’est mon film préféré de Noël, dit-elle. On dirait que ça me met dans l’ambiance. Pour moi, c’est la fébrilité du temps des Fêtes qui commence. J’essaie de le regarder au meilleur moment des vacances. Quand je ne suis pas satisfaite du moment où je l’ai regardé, je le regarde à nouveau ! J’aime les deux premiers films. Je pense que je les connais par cœur. Le troisième est moins bon, on va se le dire.»

Sur la scène du Club Soda, il n’y aura pas de faux Kevin McCallister qui apparaîtra. Mais les humoristes présents feront plusieurs allusions à Noël dans leurs numéros.

«Tout peut arriver, dit Chloée. Matthieu Pepper peut décider de partir une chanson de Noël. Parce qu’il va y avoir un band live pendant le spectacle. Il y aura un mélange de numéros de variétés, de stand-up et une partie musicale. Quand le spectacle sera fini, on va virer ça en gros after party avec un DJ. Il y aura plein de surprises et mes folies habituelles.»

Nouvelles villes

Le Pop-up show de Noël étant présenté par 1921, Maison de gérance et KoScène, ce sont les artistes de ces deux écuries qui y participent. On pourra ainsi y voir Matthieu Pepper, Mégan Brouillard, Sam Cyr, Emile Khoury, Jo Cormier, Jey Fournier, Pascale Marineau, P-O Forget, Charles-Antoine Des Granges et Alexandre Bisaillon.

«Ce sont rendus mes bons amis humoristes, dit Chloée. Il y en a plusieurs qui sont des habitués du Pop-up show. On se fait comme notre espèce de party de gang, mais on invite le public à se joindre à nous.»

Normalement, les soirées d’humour se tiennent dans la même salle chaque semaine. Le concept du Pop-up show est qu’il propose une soirée d’humour dans des salles et villes qui changent constamment. Chloée Deblois mentionne avoir animé une cinquantaine de ces soirées depuis un an et demi.

«C’est un projet qui m’apporte beaucoup de bonheur en ce moment, dit-elle. C’est une belle surprise dans ma vie, le Pop-up show.»

Le Pop-up show Maman j’veux pas rater le Club Soda ! aura lieu le 15 décembre, au Club Soda. Pour les billets : lepointdevente.com.