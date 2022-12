LHJMQ: une 547e victoire en carrière pour Yanick Jean des Saguenéens

Grâce à une victoire de 2 à 1 en prolongation des Saguenéens de Chicoutimi face aux Voltigeurs de Drummondville, samedi au Centre Georges-Vézina, le pilote Yanick Jean est devenu le troisième entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire de la LHJMQ.

« Il n’y a pas de différence avec cette victoire. Je suis content de vivre ce moment avec ce groupe. Il reste trois matchs avant le temps des Fêtes et il faut qu’on reste dans le moment présent », a-t-il mentionné après la rencontre.

Encore une fois cette saison, l’Almatois a donné crédit à son gardien de 20 ans Charles-Antoine Lavallée, qui a bloqué 23 des 24 tirs dirigés vers lui.

« Il est l’histoire de la partie parce qu’il nous a permis d’acheter du temps et de rester dans le match. »

Beaucoup d’intensité

Les Voltigeurs ont débuté la partie avec une intensité qui a déconcerté les locaux. Lavallée a dû s’imposer dès les premières secondes. Alors qu’il effectuait un retour au jeu après avoir raté 14 matchs, le défenseur format géant Matteo Man a fait sentir ses présences à plusieurs reprises.

« J’ai été impressionné par son premier match, raconte Yanick Jean. À chaque fois, il nous donne de bonnes minutes. »

Pour la première fois du match, la formation de Chicoutimi s’est montrée plus dangereuse que celle de Drummondville.

En revanche, les hommes d’Éric Bélanger ont vite pris les choses en main. Après 48 minutes et six secondes sans but, Charles-Antoine Dumont a permis à son club de prendre les devants.

Coup de fouet

Ce premier but a semblé fouetter la troupe de Yanick Jean puisque cette dernière a répliqué quelques instants plus tard lors d’un jeu de puissance.

Emmanuel Vermette a poussé la rondelle derrière la ligne des buts après une bataille devant le filet.

La prolongation a été nécessaire afin de départager les deux équipes. Marc-André Gaudet a mis fin au débat grâce à un tir précis de la ligne bleue qui a complètement trompé la vigilance de Jacob Goobie.

Les Sags disputeront un deuxième match à domicile en l’espace de 24 heures, dimanche, face au Phoenix de Sherbrooke.