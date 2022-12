Taux d'intérêt: une «tempête parfaite» en immobilier, croit une entrepreneure en construction

Une entrepreneure en construction qui envisage de mettre des projets sur la glace en raison des fortes hausses des taux d’intérêt comprend le malaise des acheteurs pris pour payer la facture.

« Plus j’augmente mes coûts, plus c’est difficile pour les gens pour la mise de fonds et l’hypothèque », témoigne Mélanie Robitaille, vice-présidente directrice générale et actionnaire de l’entreprise québécoise Rachel Julien.

Aujourd’hui, les nouveaux acheteurs obtiennent une hypothèque de 5 %, 6 % ou 7 %. Résultat, le coût à payer devient « insupportable », selon elle.

« Les revenus nécessaires pour accéder à l’achat d’une propriété neuve sont rendus déraisonnables. Un couple de professionnels va peiner à acheter un condo sur l’île avec les hausses de taux d’intérêt », déplore-t-elle.

À l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), on n’entrevoit pas d’accalmie de sitôt.

« On prévoit une baisse des mises en chantier l’an prochain de 12 000, ou 21 %, à 46 000, comparativement aux 58 000 de 2022 », analyse son directeur du service économique Paul Cardinal.

« On a des chutes dans les bureaux de vente. Nos entrepreneurs nous le disent. Ça se bouscule moins », image-t-il.

« Le marché immobilier a été le premier touché par la remontée des taux d’intérêt », observait récemment l’économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin.

Et les matériaux plus chers...

Sur le terrain, les entrepreneurs en construction ressentent le poids des taux.

« Et je ne parle pas des hausses fulgurantes des matériaux de construction et des délais dans les chantiers », poursuit Mélanie Robitaille de l’entreprise de construction Rachel Julien.

Pour l’actuaire de formation, c’est la « tempête parfaite ».

L’entreprise fondée par son oncle il y a 40 ans n’a jamais rien vu de tel lors de la construction de ses 4000 unités à Montréal.

Heureusement pour elle, ses projets sont prévendus. Sa PME a les reins solides. Ce qui l’inquiète, c’est plutôt les lancements de nouvelles constructions.

« Est-ce que j’ai vraiment envie de me financer à 7 % d’intérêt pour construire un projet immobilier à Montréal où les gens auront de la difficulté à l’acheter ? » se demande-t-elle à voix haute.

Au Journal, Mélanie Robitaille insiste : le marché n’a absolument rien à avoir avec celui des années 1980 où l’on retrouvait aussi des taux très hauts.

« Oui, les taux d’intérêt étaient plus élevés, mais les maisons coûtaient 40 000 $ ! Aujourd’hui, on a une dynamique tout à fait différente », souffle-t-elle.

« C’est un triste moment à passer. Ça va durer quelques mois », conclut-elle.

D’après la Commission de la construction du Québec (CCQ), il y aura un léger repli de près de 4 % des heures travaillées l’an prochain. On devrait passer de 210 millions d’heures travaillées, en 2022, à 202 millions en 2023.

Les investisseurs refroidis par les hausses

Après la folie immobilière, le réveil est brutal pour les investisseurs, aux prises avec « des chiffres qui ne marchent plus » quand vient le temps de faire fructifier leur argent dans des projets, selon Royal LePage.

« Le coût d’acquisition monte de 15 % par année. Le financement passe de 2 % à 6 %. Pour ce qui est des revenus, vous êtes chanceux si vous arrivez à les augmenter de 2 %. Ce n’est plus rentable », résume Marc Lefrançois, courtier immobilier et porte-parole de l’agence Royal LePage.

Mercredi dernier, la Banque du Canada a encore augmenté son taux directeur de 50 points de pourcentage, pour le faire passer de 3,75 % à 4,25 %.

Remède de cheval

Or, les premiers acheteurs ne sont plus les seuls à subir les effets du remède de cheval pour contrer une inflation, les investisseurs y goûtent aussi.

« On vendait des plex à des taux de rendement presque négatifs », témoigne Marc Lefrançois, qui ressent le ressac des hausses répétées dans le marché.

« Les banques aussi sont un peu plus frileuses. On le sent », ajoute-t-il.

Pour Paul Cardinal, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), ce sont surtout les taux d’intérêt exorbitants qui jouent les trouble-fêtes.

« On est en attente que les taux d’intérêt diminuent et/ou deviennent meilleurs », souligne-t-il

Patience

D’ici là, les investisseurs doivent être patients, le temps que les vents de face retombent.

« Tout le monde est plus prudent. Ça a un effet d’entraînement. Il y a un refroidissement », conclut Marc Lefrançois, de Royal LePage.

Au troisième trimestre de 2022, les ventes d’unifamiliales ont baissé de 13 %, de condos de 25 % et de plex de 34 %, selon le baromètre résidentiel de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).