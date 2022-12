«Chef Oli vire champêtre»: le rêve fou de créer une table gourmande à partir de rien

Après avoir fait son chemin dans des restos ou comme chef à domicile, Olivier Louissaint a eu l’envie un peu folle de créer une table champêtre où il ferait vivre une expérience gastronomique à ses convives.

Fou est le bon mot, sans être péjoratif, car le jeune entrepreneur de 31 ans ne savait pas dans quoi il s’embarquait au départ. Non seulement il partait de zéro, mais il devait aussi tout apprendre «en sortant de son moule» et en s’entourant des bonnes personnes.

C’est sa quête que l’on suit dans la série documentaire «Chef Oli vire champêtre», produite par B612 et qui sera présentée à compter du 12 janvier prochain à Télé-Québec.

Accompagné de son ami Simon Pigeon, comédien dans les séries «5e rang» et «Entre deux draps» – qui amène un côté ludique franchement sympathique à l’exercice –, Olivier rencontre des gens d’expérience pour l’aider à concrétiser ce qui deviendra, comme il le souhaite, un projet de vie mettant de l’avant les produits locaux.

Il mesure rapidement la somme de travail que requiert l’exploitation d’une ferme avec des animaux et des cultures. Aussi, on le voit au fur et à mesure recadrer son projet afin qu’il soit plus réaliste.

«Je me suis posé la question: on me donne 1 million $ demain, j’achète une fermette et puis quoi? Qui m’entoure et comment on pousse ce projet-là?» a-t-il dit à l’Agence QMI, précisant qu’il a quitté la restauration traditionnelle parce que le contact humain lui manquait dans la cuisine. «Je n’ai pas envie d’être un chef Instagram dont personne ne goûte jamais les plats.»

«Je suis allé dans Charlevoix, j’ai découvert la gourgane, j’ai appris à faire parler les aliments et j’ai découvert un cuisinier en moi, parce qu’avant j’étais juste là pour payer les factures. Là j’ai commencé à avoir du "fun"», a-t-il expliqué après le visionnement, jeudi dernier.

Dans les deux premiers épisodes présentés aux médias – sur un total de 10 –, il discute notamment avec son ami Dominic Labelle, qui opère la table champêtre Parcelles, à Austin, en Estrie. Il visite aussi La ferme Quinn, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, en Montérégie, où il profite des judicieux conseils de Philippe Quinn.

Joël Lemay / Agence QMI

Construire l'avion en vol

Olivier, qui est chef autodidacte, se rend compte encore là qu’il ne doit pas s’éparpiller et avoir les yeux plus grands que la panse. C’est d’ailleurs ce volet entrepreneurial qui est le plus intéressant dans la série, le chef construisant son avion en vol. Il ne cache pas les doutes qui l’habitent et sa vulnérabilité au fil du processus, ce qui est tout à fait sain chez un entrepreneur. Et, en prime, il improvise des plats succulents.

«Ce "show"-là m’a fait grandir personnellement [à savoir] où je m’en vais», a-t-il indiqué. Depuis la fin des tournages, qui ont duré deux mois, il continue de «creuser», documentant les étapes pour une éventuelle deuxième saison. Mais il refuse de préciser où il en est, pour ne pas priver les téléspectateurs de belles surprises. «Je suis encore en vie!» a-t-il dit avec un large sourire.

Ses amis Sophia Belahmer et Jean-Carl Boucher ont réalisé la série, qui est fort dynamique – avec du graphisme et un côté gaffes de tournage je-ne-me-prends-pas-au-sérieux – et le propos, en plus d’être inspirant, nous fait rire à maintes occasions, surtout à cause de Simon. On est loin d’un «show» Pinterest, et c’est bien tant mieux, la production faisant le pari de l’authenticité et nous montrant l’expérience qu’accumule Olivier devant nos yeux.

Oui, c’est une histoire d’amitié, mais aussi de famille, car on fait également la rencontre de Maggie, sa fille. La jeune fait sourire, car elle rêve pour sa part d’une garderie... champêtre!

La série documentaire «Chef Oli vire champêtre» sera diffusée à Télé-Québec à compter du 12 janvier, à 21 h.