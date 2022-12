Comment dire non à ma fille sans la blesser?

Mon mari et moi avons un différend au sujet de l’éducation de notre fille de 12 ans. Il faut dire au départ qu’il est plus âgé que moi de dix ans et qu’il a été élevé comme enfant unique par des parents très sévères et plutôt de style ancien. Ce qui a ses bons côtés sur certains aspects je l’avoue, mais ce qui présente aussi quelques difficultés avec les enfants d’aujourd’hui.

Nous n’avons pas, comme couple, une vie sociale très développée. Nous recevons quelques amis triés sur le volet parce que mon mari ne souhaite pas étaler notre intimité plus qu’il ne le faut. Comme je suis de mon côté plutôt discrète, je ne suis pas non plus portée à me faire amie avec le premier venu, même si j’apprécie parfois être en compagnie de mon entourage.

Notre fille, elle, aime « la visite », comme on dit, et plus il y a de monde autour, plus elle apprécie. On ne sait pas trop de qui elle tient, ça mon mari et moi, mais c’est comme ça. Depuis son arrivée à l’école secondaire, elle a fait la connaissance d’une jeune fille avec laquelle elle s’entend particulièrement bien. Laquelle l’a incluse dans son groupe d’amies. À plusieurs reprises, elle nous a demandé d’aller coucher chez l’une ou l’autre d’entre elles certains soirs, mais mon mari a dit non chaque fois.

Je n’ai jamais osé discuter ce qu’il décrétait, vu que je sentais que ça créerait des remous. Ma fille, de son côté, n’a jamais mis en doute les raisons que son père donnait pour justifier ses refus, vu qu’elle ne voudrait pour rien au monde s’opposer à lui. Mais là je fais face à un gros blocus de sa part et je vous en explique les raisons.

Son groupe de filles a organisé un gros « pyjama party » du temps des Fêtes, pour terminer la moitié de l’année scolaire. Ça doit se tenir chez l’une des filles le dernier vendredi d’école de décembre. Ma fille tient à faire partie du groupe, et je pense que ce serait bien pour elle d’y être. Mais comme je n’ai jamais mis en doute les objections de mon mari à la laisser faire dans ce genre de situation, je ne sais pas trop quoi inventer pour le faire flancher cette fois-ci.

Alors je vous pose la question, Louise : est-ce si dangereux que ça de laisser notre fille découcher pour un soir, même si on ne sait pas exactement dans quel genre de famille elle se retrouvera ?

Maman qui voudrait bien faire

De un, il y a certainement moyen de vous renseigner sur la réputation des parents où votre fille va dormir ce fameux soir. Et de deux, comment se fait-il que vous n’ayez pas cru bon de lier connaissance avec certaines de ses amies pour vous faire une tête sur ce qu’elles sont véritablement, afin de plaider sa cause auprès de son père ? Je crois que votre fille mérite que vous lui fassiez confiance pour participer à cet événement important de son année scolaire, mais il relève de votre responsabilité de mettre tous les atouts de son côté pour ne pas qu’elle fasse de faux pas.