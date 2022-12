Des politiques publiques pour le futur de nos enfants

Je suis devenu papa pour la première fois en septembre dernier, en pleine campagne électorale québécoise. À titre de nouveau parent, j’ai développé une sensibilité renouvelée envers les défis auxquels seront confrontés les générations futures.

Que l’on pense aux changements climatiques, au vieillissement de la population, à l’accroissement des inégalités socioéconomiques et à l’effritement de la cohésion sociale; ces enjeux impliquent des coûts importants à court terme, alors que les bénéfices attendus de ces investissements ne se manifesteront qu'après plusieurs années ou décennies.

Or, j’ai observé que notre démocratie a un penchant marqué pour le court terme. D’abord, les politiciens qui évoluent dans des cycles électoraux courts ont tout intérêt à adopter des politiques qui auront des avantages notables au cours d'un nombre restreint de cycles électoraux et à éviter les politiques caractérisées par des coûts à court terme et des avantages à long terme.

Répondre à la demande des électeurs

En proposant des politiques de courte vue, les institutions démocratiques répondent également à la demande des électeurs — le processus démocratique amplifie ainsi la préférence naturelle des individus pour le court terme. Et si les porteurs des coûts des politiques à court terme sont souvent bien représentés, ceux qui risquent de subir les conséquences

d'un défaut d'investissement — soit les futures générations — ne le sont pas du tout.

Pour ces raisons, les décideurs qui cherchent à éviter les pertes de capital politique sont fortement incités à reporter les coûts sur les générations futures. Cet enjeu d’équité intergénérationnelle m’interpelle particulièrement à titre de nouveau père.

La littérature scientifique est toutefois encourageante: ce biais pour le court-terme peut être surmonté si les problématiques sont correctement formulées. En effet, l’économie comportementale nous enseigne que la majorité des individus expriment une aversion pour les pertes. Ainsi, présenter les politiques de long terme comme un moyen d'éviter des coûts plus importants dans le futur — plutôt que de les présenter comme un moyen de générer des bénéfices futurs — apparaît comme une stratégie efficace.

Long terme

La littérature identifie également certains cadres institutionnels qui renforceraient la capacité des États à élaborer des politiques de long terme. La représentation proportionnelle de même que les systèmes d’organisation corporatistes, en exigeant davantage de collaboration des gouvernements, renforcent la capacité de l'État à travailler en coopération pour atteindre des objectifs à long terme. La limitation du nombre d'un mandat qu’un leader politique peut cumuler et les activités de prospective stratégique constituent également des moyens efficaces d'améliorer la capacité des décideurs à réfléchir les politiques sur le long terme.

Certains pays se sont même dotés de structures permettant de mieux représenter les intérêts des générations futures. C’est notamment le cas de la Commission parlementaire pour l'avenir en Finlande et de l’Ombudsman des générations futures en Hongrie.

Bien que le Québec ne dispose pas de ce genre d’arrangements institutionnels, il a démontré, à plusieurs reprises au fil de son histoire, sa capacité à bâtir des politiques résolument axées sur le long terme. La nationalisation de l’hydroélectricité, la création du réseau des cégeps et le développement des services de garde éducatifs à tarif réduit ne constituent que quelques-uns des nombreux exemples d’investissements dont les retombées positives sont aujourd’hui manifestes.

J’invite les 125 élus de l’Assemblée nationale à renouer avec l’historique québécois des grands projets de long terme et à considérer les enjeux de politique publique sous un angle intertemporel.

Photo fournie par Geoffroy Boucher

Geoffroy Boucher, nouveau papa et économiste