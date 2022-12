J’ai survécu à Meghan et Harry

Le prince Harry et sa duchesse Meghan ont réussi quelque chose d’absolument extraordinaire. Rarissime, même.

Ils ont réussi à faire l’unanimité.

Des tabloïds aux journaux de gauche, des conservateurs aux travaillistes, rarement aura-t-on vu un tel consensus. Non seulement un ras-le-bol, mais un écœurement face à leurs atermoiements narcissiques. Certains ont même évoqué en avoir eu la nausée. Faut le faire !

Le couple rebelle serait-il allé trop loin ? Seuls les trois derniers épisodes de son épanchement télévisuel trancheront définitivement la question. Mais disons que les trois premières heures donnent un avant-goût amer.

Royaume des contradictions

« Des livres ont été écrits sur notre histoire par des gens que nous ne connaissons pas. Pourquoi ne pas l’entendre de nous ? » clame la duchesse de Sussex dans les premières minutes de la série.

Or, l’exercice est d’une complaisance qui transcende les limites du réel.

Les époux semblent passer tellement de temps à se filmer sur leur iPhone que c’en est à se demander ce qu’ils font d’autre dans la vie. Et que dire des scènes au moment de la rupture avec la famille royale où l’un et l’autre filment leurs séances de grattage de bobo, larmes à l’appui !

C’est à se demander si tout le scandale et le cinéma-vérité qui allait s’ensuivre n’ont pas été minutieusement planifiés.

Mais surtout, l’ensemble du projet est miné par une contradiction fondamentale.

Voyez-vous, Harry est en guerre contre l’obsession morbide de la presse britannique pour la vie privée de sa famille. On le comprend, d’ailleurs, les paparazzi ont tué sa mère et empoisonné sa vie.

Or, comment dénoncer des médias tout en se prêtant au jeu d’un pseudo-documentaire qui ne fait que l’amplifier ?

Quand même...

Et pourtant, ces trois heures de sirop ne manquent pas totalement d’intérêt.

Les longs passages sur l’architecture de la relation entre la presse britannique et la famille royale sont fascinants. On y découvre les coulisses du pacte qui permet à la famille royale de se donner en spectacle pour mousser sa popularité.

Toute la réflexion autour du tabou du racisme en Grande-Bretagne visant à faire oublier le rôle de la monarchie dans l’esclavage est également fort éclairante.

Ça mérite d’être vu.

Ça illustre surtout que les meilleurs segments de la série sont ceux qui ne sont pas à propos de Meghan et Harry !

Palais de verre

Finalement, laver son linge sale en public est devenu la business du prince Harry. Faut bien gagner sa vie quand on boit des magnums de champagne et qu’on habite un domaine de 15 M$.

Puisqu’il n’aura pas droit à la couronne, l’enfant terrible de la famille Windsor semble surtout décidé à déboulonner la monarchie qui lui a pourtant donné tous les privilèges et la visibilité qu’il revendique haut et fort.

Entre son pleurnichage, qui dure depuis déjà trop longtemps, et l’anachronisme de cette royauté, qu’il s’acharne à dénoncer, il pourrait bien y arriver.

Une chose est claire, plongés dans l’univers malsain de Meghan et Harry on comprend clairement que l’abolition du serment au roi Charles ne doit être que le début d’un débat plus large sur les liens du Canada avec cette monarchie étrangère.