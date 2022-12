Jaromir Jagr revient au jeu à 50 ans

À 50 ans, Jaromir Jagr a effectué un retour au jeu avec les Knights de Kladno, le club de première division tchèque qu’il possède, dimanche.

L’attaquant a amassé deux mentions d’aide en un peu plus de 15 minutes de jeu dans une défaite 7 à 3 de son équipe.

C’est en raison de plusieurs malades au sein de la formation de Kladno que Jagr a décidé de remettre ses patins et ses épaulettes. Il avait disputé son dernier match en avril dernier.

Here's a look at Jaromir Jagr's (@68Jagr) 2 primary assists today in his return for Kladno. 🐐🍎🍎



Kladno fall 7-3



2 SOG | 2 Assists | 15:10 TOI pic.twitter.com/Mr34LWSLCJ — Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) December 11, 2022

Jagr a amorcé sa carrière avec les Knights en 1988-1989. Deux saisons plus tard, il a fait saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH), après avoir été sélectionné en première ronde (cinquième au total) par les Penguins de Pittsburgh au repêchage de 1990.

En 1733 matchs dans la LNH, il a amassé 766 buts et 1155 mentions d’aide pour 1921 points. Il occupe le quatrième rang de l’histoire du circuit pour les buts et les parties disputées dans la meilleure ligne au monde. Il est également le deuxième meilleur pointeur de l’histoire de la LNH, derrière un certain Wayne Gretzky.

En plus de l’uniforme des Penguins, il a porté ceux des Capitals de Washington, des Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Stars de Dallas, des Bruins de Boston, des Devils du New Jersey, des Panthers de la Floride et des Flames de Calgary.