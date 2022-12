Johnny Gaudreau gâche la remontée des Kings

L’attaquant des Blue Jackets de Colombus Johnny Gaudreau a fait rager les Kings de Los Angeles en tranchant le débat en prolongation dans un gain de 6 à 5 dimanche, au Nationwide Arena.

Celui qui a paraphé un contrat de sept ans d’une valeur totale de 68,25 millions $ le 13 juillet dernier a profité d’un généreux retour accordé Jonathan Quick, et ce, après une très belle manœuvre de Patrik Laine.

Il s’agissait d’une douche froide pour les Kings, eux qui avaient inscrit deux buts sans réplique en troisième période pour forcer la tenue du surtemps. Anze Kopitar et Adrian Kempe ont été les auteurs de ces réussites.

Le premier de ces deux patineurs avait aussi fait mouche au deuxième tiers. Les autres buteurs du club californien ont été Blake Lizotte et Jared Anderson-Dolan.

Chez les Jackets, Boone Jenner, Laine, Jack Roslovic (deux fois) et Kirill Marchenko ont aussi déjoué Quick. Le dernier a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le choix de deuxième ronde en 2018 disputait son quatrième match dans la meilleure ligue de hockey au monde.

Le Kraken renoue avec la victoire

Au BB&T Center, le Kraken de Seattle a mis fin à une série de trois revers en battant les Panthers de la Floride 5 à 2.

Matthew Beniers, Andre Burakovsky et Yanni Gourde ont chacun amassé un but et une mention d’aide dans la victoire. Jordan Eberle et Daniel Sprong ont été les autres marqueurs dans gagnant de ce duel.

Dans le camp des favoris de la foule, le vétéran Eric Staal a inscrit son premier but dans l’uniforme des Panthers. L’athlète de 38 ans a été embauché par le club floridien après avoir obtenu un essai professionnel et fait impasse sur la saison 2021-2022. C’était le 442e but en 1315 matchs dans la LNH de celui qui a été le deuxième joueur sélectionné lors du repêchage de 2003.

Lars Eller célèbre

Au Canada Life Center, Lars Eller a célébré son 900e match dans la LNH en touchant la cible dans un gain de 5 à 2 des Capitals de Washington sur les Jets de Winnipeg.

Celui qui a amorcé sa carrière avec le Canadien de Montréal a dorénavant amassé 159 réussites et 201 mentions d’aide pour 360 points dans le circuit Bettman.

Alex Ovechkin, Marcus Johansson, Trevor van Riemsdyk et Evgeni Kuznetsov ont également marqué chez les «Caps». La réplique des Jets est venue des bâtons d’Adam Lowry et de Pierre-Luc Dubois.

Dans le cas du Québécois, il s’agissait de son 14e filet en 27 parties en 2022-2023.