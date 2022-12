Mon père Léo aurait eu 100 ans le 31 octobre dernier. Cette journée-là, j’aurais voulu rédiger ma chronique sur le héros de ma vie, mais ma santé en a décidé autrement.

La gloire de mon père résidait dans l’ambition que nous ayons une meilleure vie que la sienne. Il a réussi, lui qui avait connu un parcours de misère.

Il n’était pas de la catégorie de ceux qui se foutent des autres comme les décrit si bien mon collègue Richard Martineau. Au contraire, il était au premier rang pour soutenir sa famille et ses amis.

Il travaillait dans la construction et n’hésitait pas à prendre les jeunes travailleurs sous son aile. Il avait appris à la dure et souhaitait leur éviter des obstacles inutiles.

Ce n’est pas parce qu’il avait connu la misère que les autres devaient passer par là. Malheureusement dans notre monde de plus en plus individualiste, penser aux autres n’a plus la cote.

Le parcours d’une vie

Mon père avait 55 ans lorsqu’il est décédé, le cœur usé prématurément, et ce, probablement dû au parcours qu’il avait connu.

Ayant à peine une année de scolarité, il s’est instruit avec l’aide de sa grande sœur Augustine. À sept ans, il distribuait les lunchs dans les camps de bûcherons. Il donnait son salaire à ses parents pour pouvoir nourrir leur trâlée de 23 enfants.

La famille était pauvre et, certains jours, elle manquait de l’essentiel dans la vallée de la Matapédia.

À treize ans, il était déjà parti au loin pour travailler et soulager la famille d’une bouche à nourrir. Mon grand-père Achille a même cru qu’il était mort, tellement il avait mis du temps à redonner signe de vie.

À vingt ans, il s’est amené dans la région de Montréal pour y gagner sa vie, car le travail était rare en milieu rural. Il a aidé plusieurs concitoyens campagnards, qui vivaient un exil comme le sien, en les accueillant dans sa demeure et en les aidant à se trouver un emploi.

Dans la trentaine, il a fondé sa famille et s’est efforcé de faire en sorte qu’elle ne manque de rien.

Il est de cette génération où se faire soigner coûtait les yeux de la tête, où l’école n’était accessible qu’aux nantis et où le clergé dominait au point qu’il a dû, avec l’aide de son père, enterrer sa sœur en dehors du cimetière parce que le curé refusait la sépulture à une femme qui avait commis l’adultère.

Reculer, non merci !

Vous comprendrez que l’histoire de mon père a inspiré mon parcours de vie. Comme lui, je veux que mes enfants aient une meilleure vie que la mienne.

Le retour à une médecine et une école des années 1950 n’est pas une option. La laïcité doit s’imposer.

Nous devons retrouver le sens de la solidarité sociale et mettre un frein au vandalisme de nos institutions pratiqué par certains activistes et politiciens.