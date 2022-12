Les yeux vers le Mondial junior

Juraj Slafkovsky n’ira pas rejoindre son bon ami Filip Mesar avec l’équipe de la Slovaquie pour le Championnat du monde junior.

Il n’y aura donc pas les retrouvailles entre Batman et Robin.

« Je veux m’ajuster pour la LNH le plus rapidement possible, a dit Slafkovsky après un entraînement du Canadien, vendredi, à Brossard. Ce ne serait pas nécessairement de l’apprentissage [de participer au Championnat du monde junior], mais plus une question de gagner en confiance. Mais je sens que je construis ma confiance ici avec le Canadien. C’est peut-être encore mieux si je le fais dans la LNH que là-bas. Le jeu est plus rapide ici que dans le junior. »

Premier de classe du plus récent repêchage, Slafkovsky restera dans l’environnement du CH. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a dit que l’organisation désirait lui offrir de la continuité, un signe qu’il ne sera pas prêté à l’équipe slovaque junior.

Mesar, l’autre sélection de premier tour du Tricolore, au 26e rang, l’été dernier, sera l’un des acteurs clés des Slovaques. Le défenseur Simon Nemec, le deuxième choix au total des Devils du New Jersey au dernier encan, sera la principale tête d’affiche.

Beck, Roy et compagnie

Owen Beck, Joshua Roy et Riley Kidney ont reçu des invitations pour le camp de l’équipe canadienne à Moncton.

Même s’il était un rouage important à l’aile pour la conquête de la médaille d’or cet été, Roy n’a pas reçu la certitude qu’il participerait encore au tournoi. Il se retrouvera dans une lutte avec d’autres ailiers offensifs comme Jordan Dumais (Mooseheads de Halifax/Blue Jackets de Columbus) et Zachary Bolduc (Remparts de Québec/Blues de St. Louis).

Du côté de l’équipe américaine, le défenseur Lane Hutson, qui connaît un départ phénoménal avec les Terriers de l’Université de Boston, devrait logiquement jouer à la ligne bleue.

Oliver Kapanen, un ailier, et Adam Engstrom, un arrière, chercheront à gagner un poste respectivement avec la Finlande et la Suède. Dans le cas de Kapanen, il a déjà participé au Mondial junior en 2021 et en 2022.

REGARD VERS LE FUTUR

Le Canadien étant dans une période de reconstruction, il regorge de jeunes espoirs à Laval, dans les circuits juniors canadiens, le réseau universitaire américain et en Europe. Chaque semaine, Le Journal publiera un compte-rendu de quelques-uns d’entre eux.

NCAA

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Avant de partir en pause pour les Fêtes avec un prochain match uniquement le 30 décembre, Farrell a écrit son nom sur la feuille de pointage à 5 reprises (3 buts, 2 passes) à ses deux derniers duels. L’ailier trône au sommet des pointeurs des Crimson de l’Université Harvard avec 18 points (7 buts 11 points) en 11 rencontres.

OHL

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Boudé par les dirigeants de l’équipe canadienne pour le Championnat du monde junior, Mailloux se retrouve au troisième rang parmi les défenseurs de la Ligue junior de l’Ontario avec 10 filets. Le choix de premier tour du CH en 2021 a maintenant 19 points en 23 parties avec les Knights de London.

OHL

Photo d'archives, Martin Chevalier

Il est l’un des trois espoirs du Canadien au camp de la formation canadienne pour le Mondial junior à Moncton et à Halifax. Il pourrait décrocher l’un des quatre postes au centre en raison de son intelligence, son talent au cercle des mises en jeu et son jeu défensif. Il a 33 points (16 buts, 17 points) en 24 matchs avec les Steelheads de Mississauga.

LHJMQ

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le dynamique ailier du Phœnix de Sherbrooke participe aussi au camp d’Équipe Canada. Il a gagné la médaille d’or cet été au Mondial junior, mais il n’a pas un poste assuré en raison d’un surplus de talent à l’attaque. Roy avait tenu un rôle important avec 8 points en 7 matchs au dernier tournoi. Il compte 43 points (18 buts, 25 points) en 26 affrontements cette saison dans la LHJMQ.

LHJMQ

Photo d'archives, Martin Chevalier

Il est l’autre espoir du CH au camp du Canada pour le Championnat du monde junior. Des trois, Kidney reste probablement celui qui a le plus de chances de repartir bredouille. Oui, il a remporté l’or au cours du tournoi estival, mais il occupait le rôle du 13e attaquant. Il a 41 points (13 buts, 28 points) en 28 matchs avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

NCAA

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le gardien tchèque fait revivre l’époque de Martin Brodeur et de Roberto Luongo en jouant pratiquement toutes les minutes de son équipe. Après 18 matchs avec les Buckeyes de l’Université d’État d’Ohio, Dobes a obtenu 18 départs et il a joué 1053 min 57 s sur les 1085 minutes au total. Le choix de cinquième tour du CH en 2020 a un dossier de 10-7-1 avec une moyenne de 2,33 et un taux d’efficacité de ,915.