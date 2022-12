LHJMQ: l’Océanic balaie les Foreurs

RIMOUSKI | L’Océanic a balayé les honneurs de son programme double à domicile face aux Foreurs de Val-d’Or avec un gain de 6 à 3 cet après-midi.

Le trio de Xavier Filion, William Dumoulin et Alexandre Blais a récolté neuf points, trois pour chacun de ses membres.

« Notre offensive prend son envol et plusieurs joueurs contribuent. Nous avons offert plusieurs buts à nos partisans. Aujourd’hui, le trio de Filion, Dumoulin et Blais est allé chercher de gros buts. L’unité de [Julien] Béland, [Luka] Verreault et [Jan] Sprynar fait bien, tout comme le trio de [Alexander] Gaudio. Il faut donner crédit aux Foreurs, qui ont tout donné en troisième période à la fin d’une séquence de trois matchs en trois jours », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Foreurs ont brisé la glace

Les Foreurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à la faveur d’un avantage numérique à la 13e minute de jeu. William Provost a complété la belle mise en scène de Justin Robidas.

L’Océanic a répliqué en fin d’engagement sur une mise au jeu en territoire adverse remportée par Xavier Filion. Alexandre Blais a repéré William Dumoulin à l’embouchure du filet et ce dernier a battu le gardien des Foreurs Mathys Fernandez pour son 11e but de la saison.

L’Océanic a pris les devants en début de deuxième période lorsque Luka Verreault (8e) a complété la manœuvre de Jan Sprynar et Mathis Gauthier.

L’Océanic a ajouté deux buts sans riposte pour prendre les devants 4 à 1. Julien Béland (12e) et Luke Coughlin (1er) ont tous les deux marqué en avantage numérique. Provost a marqué son 2e de la rencontre en fin de deuxième pour réduire l’écart à deux buts avec un bon tir bas qui a surpris Patrik Hamrla sur une descente à deux contre un.

Xavier Filion (4e) a complété un bel échange à trois initié par William Dumoulin et Alexandre Blais.

Réplique abitibienne

Les Foreurs ont répliqué deux minutes plus tard à la faveur d’une supériorité numérique sur un tir de la ligne bleue de Cale McCallum. Avec moins de trois minutes à faire, Maël St-Denis (8e) a porté le pointage à 6 à 3, aidé de William Dumoulin et Alexander Gaudio.

Serge Beausoleil avait apporté trois changements à sa formation. C’est Patrik Hamrla qui était le gardien partant à la place de Gabriel Robert.

Spencer Gill remplaçait Mathis Aguilar à la ligne bleue tandis que Quinn Kennedy a cédé sa place à Jude Campbell.

♦ L’Océanic complétera sa portion de calendrier avant la pause des Fêtes avec un programme double face à l’Armada vendredi et samedi à Blainville-Boisbriand.