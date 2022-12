«On n’avait pas de jambe» -Martin St-Louis

Puisque le Canadien était de retour d’un voyage fructueux dans l’ouest du continent, on aurait pu s’attendre à ce qu’il surfe sur cette erre d’aller. Il a plutôt mis du temps à se mettre en marche, ce qui a permis aux visiteurs de prendre les devants 2 à 0 à mi-chemin de l’engagement initial.

« Notre première période n’était pas assez bonne. On n’a pas d’excuses. C’est juste dommage parce que c’est un match qu’on aurait pu gagner. »

–Kirby Dach

« En première période, on n’avait pas de jambe, pas d’énergie. Ce sont des choses qui sont un peu normales quand tu reviens d’un voyage dans l’Ouest. Le premier match est toujours plus difficile. »

– Martin St-Louis

Dans les derniers instants de ce même premier vingt, les Kings ont bourdonné pendant 2 min 15 s dans le territoire du Canadien. Il a fallu le son de la sirène annonçant la fin de l’engagement pour que la menace cesse.

« On était content que la période finisse. Mais je ne pense pas que ça se soit transporté en deuxième période. En deuxième, on a écopé de beaucoup de punitions. C’était difficile de se donner une chance. Ce n’est pas facile de commencer en retard dans cette ligue. »

– Martin St-Louis

Jake Allen, qui a fait face à 16 lancers au cours du seul premier tiers, n’était pas de cet avis.

« C’était samedi soir. On aurait dû avoir de la vie dans les jambes. On est une équipe bonne avec de la vitesse et la possession de rondelle. On n’a pas appliqué notre façon de jouer. »

– Jake Allen

Phillip Danault a récolté une mention d’aide sur le but de Viktor Arvidsson. À sa première visite au Centre Bell, dans l’uniforme des Kings, il avait été blanchi de la feuille de pointage.

« J’ai trouvé que mon match était plus solide que la première fois. C’était moins stressant et plus excitant. J’ai gagné mes batailles, mes mises en jeu. Mes passes étaient plus précises. J’avais plus de plaisir à jouer. »

– Phillip Danault