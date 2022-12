Patinage de vitesse: des relais canadiens en or

Les relais canadiens ont tous les deux été décorés d’or dimanche, à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste d’Almaty, au Kazakhstan.

Dans la toute dernière course de la compétition, le relais masculin 5000 m, les Québécois Steven Dubois, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles et Félix Roussel l’ont emporté devant les Sud-Coréens et les Japonais, respectivement deuxièmes et troisièmes.

À peine quelques minutes plus tôt, le quatuor composé de Kim Boutin, Claudia Gagnon, Courtney Sarault et Rikki Doak avait fait de même en bouclant les 3000 mètres de l’épreuve féminine au premier rang.

Les Néerlandaises et les Sud-Coréennes ont suivi dans l’ordre.

Il s’agissait de la deuxième médaille d’or du jour pour Boutin, championne du 500 m devant la Néerlandaise Suzanne Schulting et l’Américaine Kristen Santos-Griswold.

Sarault, du Nouveau-Brunswick, a de son côté terminé deuxième au 1500 m.

Pascal Dion a quant à lui été le seul représentant de l’unifolié à obtenir un podium individuel chez les hommes dimanche avec une troisième place au 1500 m, tout juste devant son coéquipier William Dandjinou.