Quand la fiction fait œuvre utile

Si elle divertit, la fiction peut aussi faire œuvre utile en abordant des sujets nécessaires, en illustrant des situations délicates, en nous mettant en contact avec des personnages touchants qui transcendent leurs vulnérabilités et prouvant qu’elles ne les définissent pas. Ces séries, bien que fictives, cachent une vérité qu’il fait bon voir et qui permet de franchir des pas. Et dans certains cas, chaque petit pas compte.

Photo fournie par ICI Télé

Pour toi Flora

La scénariste et réalisatrice Sonia Bonspille a livré une série aussi sensible que nécessaire sur l’impact du sort qui était réservé aux Autochtones dans les pensionnats des années 1960. Les dernières années ont mis en lumière les atrocités et les injustices auxquelles les communautés ont dû faire face. Il faut s’en souvenir pour que plus jamais de tels agissements ne surviennent. Il faut aussi partager et écouter ces vécus pour faire les ponts entre nos nations et n’en faire qu’une avec nos richesses et nos différences. La série évolue à différentes époques. Kiwedin et Wabikoni sont deux jeunes Anishinaabe qui ont été arrachés à leur famille pour être « éduqués » par des prêtres. Au présent, nous retrouvons Rémi qui tente de renouer avec son passé pour faire la paix alors que Flora a décidé de taire ses souffrances. La série, présentée à Radio-Canada, reçoit un formidable accueil. En octobre, elle remportait le Diversify TV Awards au MIPCOM de Cannes, elle a fait partie de la sélection officielle du Festival de la fiction à La Rochelle en septembre. On apprenait récemment qu’elle a remporté le prix de la meilleure minisérie au C21 International Drama Awards à Londres.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Anna et Arnaud

Ce doit être terrible de savoir son enfant dans la rue. C’est ce qu’a vécu Francine Ruel lorsque son fils Étienne, victime d’une fusillade, a sombré dans la toxicomanie et s’est retrouvé à vivre dans l’itinérance. C’est ce qui avait inspiré un roman à la comédienne et qui a donné naissance à cette série de Louis Bélanger et de François Archambault, présentée à TVA. Arnaud vit dans la rue. Pourtant, il est habité d’une certaine sérénité, d’une candeur. Cette série montre son quotidien : la dureté de l’itinérance, les nuances dans le parcours des gens qui s’y retrouvent, la solidarité comme la dualité. Elle place un visage sur cette terrible réalité sur laquelle nous ne devons pas fermer les yeux. Ces gens ont des proches, des familles. Parfois, les liens se sont coupés. On en sent l’impuissance, l’incompréhension aussi. Mais tous ont besoin d’empathie et d’une main tendue sans jugement.

Photo fournie par ICI Télé

Cerebrum

Dès la première saison de cette série de Radio-Canada, nous avons été happés par les patients du Dr Lacombe. Ce psychiatre rencontre des hommes et des femmes atteints de maladies mentales. L’auteur Richard Blaimert a mis en lumière des troubles tels que les tocs, la dépression, la schizophrénie. Sonia Vachon, qui incarne Diane Ricard, une patiente atteinte d’un trouble obsessif compulsif qui se désinfecte les mains au sang, s’est dite étonnée de voir à quel point les téléspectateurs avaient une réelle empathie pour son personnage. On pose un regard touchant sur les vulnérabilités de ces patients dont on a trop longtemps tenté de taire les souffrances. Il est plus que temps qu’on parle de santé mentale.

Photo fournie par Danny Taillon

Ma mère

Le duo Anne Boyer et Michel D’Astous fait souvent œuvre utile. Il arrive que des gestes dépassent même la fiction, pensons à une grande marche de l’espoir pour sensibiliser les gens au suicide après le décès d’un personnage de Yamaska. Dans Mon fils, ils ont abordé d’une façon très directe la schizophrénie. Antoine L’Écuyer a été bouleversant. Avec Ma mère, aussi offerte à TVA, ils s’inscrivent dans la continuité en parlant de bipolarité. Chantal (Chantal Fontaine) sort de prison. Après une vie à se croire dépressive et à mener une vie de famille bancale, le diagnostic est tombé. Dans cette série, on explore non seulement les conséquences de la maladie, mais aussi l’impact sur les proches et les défis quotidiens pour garder l’équilibre. Un équilibre que perd inversement Valérie (Marilyn Castonguay), sa fille, prise avec sa rage, sa rancœur et, on le découvrira, probablement les mêmes vulnérabilités de sa mère. Les auteurs arrivent à montrer un sujet complexe, sans être didactique.

Photo fournie par ICI Télé

Six degrés

L’auteur Simon Boulerice le dit souvent, il aime mettre les différences de l’avant dans ses histoires. Ça permet de les normaliser, de ne plus en faire de cas, de ne plus s’en moquer. Bien que les adolescents soient plus ouverts à certains égards, il y a encore du chemin à faire. Cette série, diffusée à Radio-Canada, regorge de différences. D’abord il y a Léon (Noah Parker), dont la vue ne se résume qu’à un dix cents. Rarement il a été question de déficience visuelle dans une série. Il vit dans une famille latino-québécoise. Sa demi-sœur jongle avec des problèmes d’image corporelle et sa meilleure amie, Florence, est atteinte de fibrose kystique. À travers toutes ces différences, tous ont appris à vivre ensemble et à s’aimer. À faire preuve de solidarité aussi, et d’entre-aide. Des valeurs toutes simples qu’il fait bon d’embrasser.

Parce qu’il n’y a pas que la fiction...

Les documentaires font souvent œuvre utile en mettant en lumière des sujets, des réalités, des nécessités. En venant brasser les choses. En espérant provoquer des changements. Plusieurs séries documentaires permettent d’ouvrir nos horizons, stimulent notre empathie, brisent des barrières. C’est le cas des charmants projets suivants.

Photo fournie par ami-télé

Ça ne se demande pas

Rien à voir avec la fiction, puisque bien réelle, cette série d’AMI-télé qui en est à sa quatrième saison donne la parole à la diversité de tous genres. Le concept est tout simple : des questions du public qu’on n’ose jamais poser sont posées à des hommes et des femmes qui vivent avec une différence. Ces questions permettent de briser des mythes, de faire tomber des tabous et d’atténuer des malaises. On questionne ainsi des gens qui ont un handicap, qui vivent avec le stress post-traumatique, le spectre de l’autisme, un trouble de la parole, une déficience intellectuelle, une phobie. Ou encore des personnes de petite taille, grosses, sourdes ou albinos. La beauté de la race humaine émane de tous ces gens. Leurs réponses sont sensibles et touchantes, parfois pleines d’autodérision, mais surtout toujours authentiques. Parfois, ce qui ne se demande pas, permet quand même de mieux comprendre et de tisser des liens plus facilement, plus habilement.

Photo fournie par Canal vie

Amour sans limite

La différence est aussi au cœur de cette série documentaire réalisée par Maude Sabbagh et diffusée actuellement à Canal vie. Tout le monde a besoin d’être aimé. L’amour, tout le monde y a droit. Même chose pour l’amitié. Vanessa, Darlène et Émilie ont eu une formidable idée en fondant l’Agence Adaptée, une plateforme de rencontres pour les gens vivant avec une incommodité ou un handicap. On les suit dans leurs initiatives, mais on suit surtout leurs clients en quête de rencontres. La série n’a rien de voyeur. Au contraire, beaucoup d’affection et de respect s’en dégagent. Ce genre de projet permet de cultiver l’ouverture aux autres qui est si importante.