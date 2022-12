Musée Pointe-à-Callière: tour du monde, une coiffe à la fois

Trois cents coiffes provenant de cinquante pays, comme trois cents œuvres traduisant les traditions de divers peuples à travers le monde : voilà les créations qui composent la très intéressante exposition Le monde en tête, la collection Antoine de Galbert présentée au Musée Pointe-à-Callière de Montréal.

Ce sont plus que de simples chapeaux qui sont présentés dans cette exposition de coiffes faisant partie de la collection privée du passionné d’art et voyageur Antoine de Galbert. Ces trois cents couvre-chefs sont porteurs de l’histoire, des traditions et de croyances de deux cents peuples ; d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Un don du collectionneur d’art et mécène français d’une richesse inestimable.

Disposées en douze thèmes reliés à l’usage et aux fonctions (et non en pays de provenance), ces coiffes venues d’ici et d’ailleurs offrent une suite de voyages au cœur de communautés souvent aussi éloignées que fascinantes. Le tout agrémenté de contextualisation à travers des soutiens vidéo mettant en scène les habitants de divers pays et leurs coiffes lors de diverses célébrations ou rituels.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pluralité de genre

Entre les coiffes composées de cheveux et de poils, les chapeaux perlés ou recouverts d’écailles de poisson, les diadèmes, les coiffes témoignant de l’échange de matériaux entre les peuples, les chapeaux de danse, les coiffes religieuses et divines (portées par les chamans), celles portées lors des rites de passage (naissances, mariages, décès), se trouvent les chapeaux de combat, ceux des chefs et ceux faisant état de la richesse de ceux qui les portent.

La section réservée à l’Amazonie (et ses merveilleux chapeaux influencés par la nature, si importante aux yeux de ses habitants) se veut d’ailleurs un clin d’œil à l’exposition Amazonie : le chamane et la pensée de la forêt présentée à Pointe-à-Callière en 2017.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Glissées dans des espèces de grands cocons couleur terre, sous une lumière tamisée afin de les éclairer de la plus belle des manières, les coiffes se découvrent dans un environnement intime visant à les mettre en valeur tout en les protégeant de la lumière vive qui pourrait les abîmer.

Une mention spéciale aux jolis bonnets d’enfants chinois confectionnés par leurs mères ou leurs grands-mères afin de leurrer les mauvais esprits, aux coiffes portées lors des mariages (le comble de l’exubérance !) et aux créations faisant office de médiation avec les esprits (par exemple en incarnant des ancêtres afin de parler aux morts).

Fait intéressant : quarante des pays représentés dans l’exposition font partie de la diversité culturelle de Montréal. Une bonne manière, donc, pour de nombreux Montréalais de diverses origines, d’en apprendre un peu plus sur leurs ancêtres.

L’exposition Le monde en tête, la collection Antoine de Galbert est présentée au Musée Pointe-à-Callière de Montréal jusqu’au 12 mars 2023