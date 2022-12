Un autre coup de cœur!

Que s’est-il passé juste après la guerre de Sécession, une fois l’esclavage aboli ? C’est ce que nous raconte ce grand roman.

Géorgie, 1865. La guerre civile qui a opposé pendant cinq ans le sud et le nord des États-Unis vient enfin de se terminer, et pour bien des gens, c’est un immense soulagement. Il en va cependant tout autrement pour George, un fermier blanc à la tête d’une propriété de 80 hectares se trouvant aux environs d’Old Ox. Et on peut le comprendre : Caleb, son fils unique, a été tué sur les champs de bataille.

Incapable d’annoncer cette terrible nouvelle à sa femme Isabelle, George errera ainsi durant des heures sur ses terres. Il y croisera par hasard Prentiss et Landry, deux frères qui appartenaient à la plantation voisine et qui, depuis qu’ils ont été affranchis, ne savent pas vraiment quoi faire de leur existence ni comment se reconstruire après une vie d’esclavage, d’injustices, de malheurs et de violence...

Des pages d’histoire méconnues

Même si la société dans laquelle il évolue ne voit pas encore d’un très bon œil le mélange des Blancs et des Noirs, George proposera à ces deux gars de l’aider à cultiver ses terres contre salaire, sa façon à lui d’essayer de se remettre de la mort de son fils, à supposer qu’une telle chose soit possible. Mais l’époque est à la fois trouble et, surtout, pleine de non-dits étouffants.

De mémoire, on n’était encore jamais tombé sur un roman relatant cette période très sombre de l’histoire américaine. Période durant laquelle des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont été émancipés et lâchés dans la nature sans pour autant avoir un peu de chance de s’en tirer.

Un bijou.

L’accompagnateur

L’écrivain allemand Sebastian Fitzek n’en est plus à son premier coup d’essai. Enchaînant les best-sellers depuis déjà une bonne quinzaine d’années, il nous propose cette fois un thriller qui commence sur les chapeaux de roues : une Berlinoise terrorisée qui a composé par erreur le numéro d’un service d’accompagnement pour femmes en danger sait que plus personne ne peut l’aider. Il y a un malade qui la traque et qui a même décidé quel jour elle allait mourir. Le problème, c’est que ce jour est sur le point de commencer...

L’Oiseau bleu d’Erzeroum

Ian Manook, de son vrai nom Patrick Manoukian, est arménien d’origine. Et pour écrire ce très beau roman, il se serait inspiré de la vie de sa grand-mère. Alors place à Araxie, 10 ans, et à Haïganouch, 6 ans, qui viennent d’échapper de peu à la mort. Mais les Turcs étant bien décidés à éliminer tous les Arméniens, ces deux sœurs verront et vivront des choses qu’aucun enfant ne devrait ni voir ni vivre.

Ici, la Terre

Le sous-titre, Dix aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde, risque fort d’en intriguer plus d’un. Ce qui est très bien, cet essai accessible à tous offrant la chance d’apprendre plein de choses surprenantes sur notre bonne vieille Terre et sur les scientifiques qui, au fil des siècles, se sont intéressés à son âge, à ses glaciers, à ses strates rocheuses ou à ses fonds marins.

Déco de Noël au crochet

Plus que deux semaines avant le jour J. Alors, si on a envie de décorer le sapin de façon plutôt originale, on s’équipe de crochets et on se met à l’ouvrage ! Au programme ? Cloches, cœurs tressés, petits tambours, bâtons de sucre d’orge, flocons de neige ou bas de Noël. Le tout est accompagné d’explications étape par étape et de tutoriels en ligne pour faciliter le travail.

Frissons garantis

Les Temps du passé

Avec ses 100 millions de livres vendus, la série consacrée à Jack Reacher se passe de présentation. Alors autant sauter directement à la conclusion : une fois de plus, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à suivre les aventures de cet ancien major de la police militaire américaine.

Errant toujours à travers les États-Unis, il s’arrêtera ce coup-ci à Laconia, dans le New Hampshire. Apparemment, c’est là que son père Stan, aujourd’hui décédé, serait né au cours des années 1930 et Jack aimerait bien voir la maison familiale. Seul problème, il semble n’y avoir jamais eu de Reacher à Laconia...

Sauve qui peut

Pendant que Jack cherchera à en savoir plus sur sa famille paternelle, un couple originaire du Nouveau-Brunswick devra faire halte dans le premier motel des environs, la vieille Honda Civic avec laquelle il se déplace étant sur le point de rendre l’âme. Voilà donc comment Patty Sundstrom et Shorty Fleck, tous deux âgés de 25 ans, se retrouveront coincés dans un motel désert perdu au milieu des bois, ce qui n’est pas sans rappeler celui du film Psycho.

Avec ses courts chapitres et son intrigue dopée à l’adrénaline, un roman qui se lit d’un trait.