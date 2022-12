Un Noël plus heureux pour des familles moins nanties

Les pompiers de Québec ont remis un nombre record de cadeaux aux enfants défavorisés, durement touchés par l'inflation, lors de la 75e édition du dépouillement de leur arbre de Noël.

Rencontre avec le père Noël, jeux gonflables, prestation de cirque et, bien sûr, des cadeaux par centaines... Les sourires et les yeux pétillants étaient sur tous les visages, dimanche matin, au Centre des foires de Québec.

Photo Didier Debusschère

« Bon an, mal an, c’est en moyenne 450 enfants qui participent à l’événement chaque année. Mais aujourd’hui, la demande était tellement forte qu’on a dû couper les valves après 600 inscriptions », indique Stéphane Comeau, président du comité de l’arbre de Noël des pompiers de Québec.

Photo Didier Debusschère

« Avec tout ce qui se passe au niveau de l’inflation, les besoins sont vraiment plus grands », souligne-t-il.

La valeur de tous les jouets offerts hier s’élevait à près de 25 000$, un montant obtenu grâce à une contribution de 2$ sur chaque paie des pompiers du Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ).

Photo Didier Debusschère

Un coup de main

Pour plusieurs familles, l’événement était l’occasion de mettre un peu de joie dans le cœur de leurs enfants durant le temps des Fêtes, tout en sauvant quelques sous sur les cadeaux de Noël. Des denrées ont également été distribuées à la sortie.

« C’est une année qui est un peu plus difficile pour tout le monde, mais en plus, j’ai fait un retour à l’école. Alors, ça nous donne un coup de main pour le temps des Fêtes », lance Marianne Perron, qui participait à l’événement avec sa fille Aya.

Photo Didier Debusschère

À quelques pas de là, les enfants de Rosa Nguena et son frère s’affairaient à sélectionner le jouet qu’il préférait parmi la sélection gigantesque disponible.

« Ils sont vraiment excités, ils avaient hâte de venir! On participe depuis qu’on est arrivé du Cameroun il y a deux ans et on n’est jamais déçu, tout le monde est content! », raconte-t-elle.

Une tradition qui perdure

L’arbre de Noël des pompiers de Québec a vu le jour en 1947, pour combattre la morosité issue de la guerre qui venait de prendre fin.

Photo Didier Debusschère

À l’époque, les cadeaux étaient souvent des jouets ou des meubles faits de bois ou de tissus, parfois usagés, parfois fabriqués par les pompiers.

« C’est depuis 2011 qu’on se cotise à même nos paies pour offrir des jouets de qualité aux enfants », explique M. Comeau.