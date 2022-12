NFL: une perte considérable pour les Bills

Quand les Bills ont offert un lucratif contrat à Von Miller en mars dernier, l’idée était claire. Le chasseur de quarts devenait la prise idéale pour les amener au prochain niveau, jusqu’au Super Bowl.

Quand Miller s’est blessé à un genou il y a deux semaines, toute la « Bills Mafia » a retenu son souffle. Les nouvelles semblaient bonnes et Miller devait au départ rater seulement quelques matchs.

Le soupir de soulagement n’a pas eu le temps d’être poussé au complet que l’équipe annonçait cette semaine que la saison de Miller était finalement terminée. L’opération a permis de constater que son ligament croisé antérieur était déchiré, contrairement au diagnostic initial.

Évidemment que même sans Miller, les Bills demeurent parmi les favoris pour remporter le match ultime au terme de la saison. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont allés le chercher en payant le gros prix parce qu’ils croyaient fermement qu’il était la pièce manquante au casse-tête.

La relève

Les Bills ne sont pas dépourvus de talent sur le front défensif, sauf que leurs jeunes joueurs devront en faire beaucoup plus pour aider à appliquer la pression sur les quarts-arrières adverses comme Miller peut si bien le faire.

Cette saison, selon Pro Football Focus, Miller a appliqué de la pression à 45 reprises, ce qui inclut les situations de sacs du quart, les fois où il a rabattu un quart-arrière au sol ou même les fois où il s’est approché pour précipiter une décision.

Les ailiers défensifs Greg Rousseau (27 pressions) et AJ Epenesa (19 pressions) sont loin derrière. Il est facile de constater qu’ils ne dérangent pas comme Miller.

La présence du vétéran permettait aussi aux Bills d’effectuer des rotations de personnel, question de maintenir le plus souvent possible des forces fraîches sur le terrain. Ce luxe sera évidemment moins applicable.

L’impact de Von Miller est monstrueux. Il fait partie des joueurs défensifs qui ont le pouvoir de prendre le contrôle d’un match. Il a été instrumental dans la victoire des Bills face aux Chiefs, à Kansas City.

C’est justement pour ce genre de rendez-vous, comme pour les matchs de séries qui s’en viennent, que les Bills l’ont amené à bord.

Il y a quand même des signes encourageants. Face aux Patriots, à leur dernier match, les Bills ont mis sous pression Mac Jones à 21 reprises et Miller était sur la touche. Il y a peut-être lieu de croire que les enseignements du vieux sage ont porté leurs fruits auprès des jeunes.

À long terme

L’autre problème à considérer avec la blessure de Miller, c’est qu’il faut normalement un an, environ, pour revenir au jeu. L’as chasseur de quarts aura 34 ans l’an prochain. À cet âge vénérable au football, le corps peut répondre moins bien que dans la mi-vingtaine.

On risque donc de ne pas revoir Miller sur le terrain avant novembre 2023, quoi qu’en dise le directeur général Brandon Beane, qui a dressé un tableau plus optimiste.

L’an dernier, l’ailier défensif Chase Young, des Commanders, a subi le même type de blessure. Il n’est toujours pas revenu au jeu.

Cette saison, les Bills n’auront jamais pu miser en même temps sur Miller, ainsi que leurs piliers dans la tertiaire que sont Tre’Davious White, Micah Hyde et Jordan Poyer.

S’ils ne gagnent pas le Super Bowl, ils seront nombreux à se demander ce qui serait arrivé si...

5 points à surveiller

1. La course aux séries

Il n’y a toujours pas d’équipe officiellement qualifiée pour les séries. Les Vikings auront l’occasion de régler ce dossier. S’ils l’emportent sur les Lions, ils seront sacrés champions de leur division. Les Chiefs peuvent en faire autant s’ils disposent des Broncos et si les Chargers perdent face aux Dolphins. Les Eagles, sans confirmer un titre de division, pourraient assurer leur place en séries en cas de victoire face aux Giants, en plus de défaites des 49ers et des Seahawks.

2. Grosse séquence

Parlant des Chiefs, s’ils décrochent aujourd’hui le titre de division, ils seront champions de l’Ouest de la Conférence américaine pour une septième année de suite. Il s’agirait de la deuxième plus longue séquence dans l’histoire, à égalité avec les Rams, qui ont remporté sept fois de suite leur division, de 1973 à 1979. Les Patriots, avec 11 titres de suite de 2009 à 2019, détiennent la palme.

3. Matchs significatifs

Trop souvent dans les dernières années, des duels tard dans la saison entre les Eagles et les Giants ou entre les Bills et les Jets ne voulaient rien dire. Pas aujourd’hui ! C’est en effet la première fois depuis 2010 que les Eagles et les Giants s’affrontent avec chacun au moins sept victoires au compteur. Dans le cas des Bills et des Jets, il faut remonter à 2015.

4. Duvernay-Tardif face aux Bills

La coqueluche des Québécois, Laurent Duvernay-Tardif, devrait disputer un premier match cette saison, face aux Bills. Le garde des Jets a été inséré dans la formation régulière et il devrait être en uniforme. Nate Herbig occupe toujours le rôle de garde à droite partant, mais Duvernay-Tardif se rapproche du terrain. À suivre !

5. Bosa le destructeur

L’ailier défensif des 49ers Nick Bosa domine la NFL avec 14,5 sacs du quart. Il tentera d’atteindre le plateau des 15 sacs face aux Buccaneers. Il deviendrait ainsi le troisième joueur, depuis que les sacs sont devenus une statistique officielle en 1982, à connaître deux saisons de suite de 15 sacs ou plus à moins de 26 ans. Les autres sont Richard Dent (Bears) et Andre Tippett (Patriots), deux membres du Temple de la renommée.