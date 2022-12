LAFORTUNE, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Lafortune, survenu le 19 novembre 2022, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil sa belle-fille Marie-Josée Demers (André Dubeau), sa petite-fille Gaëlle Dubeau (Olivier Paradis), ses sœurs Lucille Lafortune (Jean Nadeau) et Rita Lafortune (Serge Portugais), beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu.