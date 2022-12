4 recettes réconfortantes et nutritives parfaites pour la saison froide

Qu’ils constituent la base d’un plat ou complémentent l’une de vos recettes préférées, les œufs sont ô combien polyvalents, en plus d’être une bonne source de protéines à la fois saine et abordable.

Comme la saison froide appelle aux repas réconfortants à la maison, pourquoi ne pas inviter les œufs sur votre menu cet hiver? Au déjeuner, au dîner et au souper, les œufs peuvent être intégrés dans n’importe quel plat (allô Chakchouka!) ou être le clou du spectacle (vive les œufs mimosas!).

En plus d’être délicieux, des recherches ont démontré que les œufs sont l’un des aliments les plus nutritifs, contenant 14 nutriments importants et 6,5 grammes de protéines par gros œuf. De plus, il n’y a que 80 calories dans un gros œuf et les deux tiers de la graisse sont insaturés!

En sachant que les protéines aident à la formation des muscles, à la réparation des tissus et à la prolongation de la sensation de satiété, consommer des œufs vous donnera de l'énergie et la force nécessaire pour profiter pleinement de l'hiver.

À chaque saison ses recettes

L’une des façons de cuisiner sans se ruiner est de popoter au rythme des saisons, ou vous rendre dans l'allée des produits surgelés. Ainsi, on choisit des fruits et des légumes de saison (ou congelés) pour pouvoir en faire plus avec moins.

Heureusement, les œufs sont une protéine abordable et disponible toute l’année. Ils peuvent facilement se mélanger à des fruits et des légumes pour créer des repas riches en nutriments afin de vous satisfaire tout l’hiver. Voici donc 4 recettes à base d'œufs parfaites pour la saison froide.

Courtoisie: Les Producteurs d’œufs du Canada

Ce sont le chou frisé, l’oignon vert et les herbes fraîches qui donnent la couleur verte à ce plat typique de la cuisine maghrébine. À servir avec du pain pita chaud ou des tranches de pain baguette grillé, idéalement au déjeuner ou pour le brunch.

Courtoisie: Les Producteurs d’œufs du Canada

Cette recette est simple à réaliser, en plus d’être économique et personnalisable, puisque vous pouvez créer votre propre tarte en utilisant vos restants de légumes, de pain et de fromage râpé. De quoi nourrir une tablée entière en moins de deux!

Courtoisie: Les Producteurs d’œufs du Canada

Les œufs marinés sont délicieux dans un ramen, une salade, un riz frit ou tel quel, en collation. Et comme ils se conservent 5 jours au réfrigérateur, vous pouvez les concocter à l’avance et les intégrer dans différentes recettes au fil de la semaine.

Courtoisie: Les Producteurs d’œufs du Canada

Les recettes sur la plaque ont la cote, puisqu'elles sont simples à réaliser et remplies de saveurs. Celle-ci ne fait pas exception, puisque les arômes de tomates, de patates, d'œufs et de chorizo se marient à merveille. Du four à la table en un claquement de doigts!

Que ce soit pour le plat principal, en accompagnement ou en collation, profitez pleinement des bienfaits des œufs à travers ces différentes recettes.