Accusé de traite de personne

Des policiers s’inquiètent qu’un homme accusé d’avoir eu sous son emprise pendant plus d’un an et demi une femme, en plus de la forcer à se prostituer ailleurs au Canada, ait pu faire d’autres victimes.

Erickson Angibeau, proxénète

Erickson Angibeau s’est fait arrêter le 30 novembre dernier. Il fait face à de graves chefs d’accusation, dont traite de personne, proxénétisme et avoir bénéficié d’avantage matériel provenant des fruits de la prostitution.

L’enquête le concernant a débuté il y a plus d’un an, soit en octobre 2021. La victime alléguée, une femme adulte, a dénoncé des événements qui auraient débuté dès mars 2020 et se seraient étalés jusqu’au mois d’août de l’année suivante.

Ailleurs au Canada

Les crimes reprochés seraient survenus à Longueuil, mais aussi dans d’autres provinces canadiennes.

C’est l’accusé qui aurait fait la publicité des services sexuels de la femme, en plus de la contraindre à s’exécuter.

Alors qu’elle était sous son joug, elle aurait aussi été harcelée et menacée de mort, en plus d’être battue à au moins une occasion.

Une autre femme est accusée dans cette affaire. Il s’agit de Joanne Gagné, 42 ans.

Cette dernière est accusée d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personne et du proxénétisme.

Tout comme son complice allégué, elle est accusée d’avoir tenté d’entraver le cours de la justice, en incitant notamment la victime à retirer sa plainte.

Détenue depuis son arrestation le 30 novembre, Joanne Gagné a pu être libérée vendredi dans l’attente de la suite des procédures.

Erickson Angibeau reste détenu pour l’instant.

D’autres victimes ?

Les enquêteurs craignent que d’autres victimes aient pu se trouver sous l’emprise de l’accusé.

L’homme âgé de 31 ans a fait les manchettes l’an dernier puisqu’il a subi un procès à Québec pour proxénétisme.

Il était accusé d’avoir vendu les services sexuels d’une ancienne conjointe à la grandeur du pays, entre 2012 et 2016.

La juge Rachel Gagnon avait dit ne pas croire l’accusé lorsqu’il affirmait ignorer que la plaignante se livrait à la prostitution. Mais un doute subsistait à savoir s’il avait commis les infractions alléguées.

♦ Le Service de police de l’agglomération de Longueuil demande donc à toute personne ayant de l’information sur les accusés de communiquer avec les enquêteurs au 450 463-7192.