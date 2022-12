Aide au logement : 500 $ disponibles pour les locataires à faible revenu

Il est maintenant possible pour des locataires à faible revenu ayant droit à l’Allocation canadienne pour le logement de réclamer une aide ponctuelle de 500 $ fournie par le fédéral.

Cette aide avait été présentée plus tôt cette année par les libéraux comme une mesure visant à aider les gens à faire face à l’inflation et à l’augmentation du coût de la vie.

«Le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement est essentiel pour aider les locataires à faible revenu qui ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts. Il vise à aider nos voisins les plus vulnérables en leur offrant un soulagement immédiat pendant ces périodes difficiles», a déclaré le ministre du Logement Ahmed Hussen.

Pour y avoir droit, les locataires doivent satisfaire l’ensemble de ces critères :

- avoir produit une déclaration de revenus pour 2021;

- avoir au moins 15 ans le 1er décembre 2022;

- être un résident du Canada aux fins de l’impôt en 2022;

- avoir un revenu familial net rajusté de 20 000 $ ou moins pour les particuliers, ou de 35 000 $ ou moins pour les familles;

- avoir versé au moins 30 % de leur revenu familial net rajusté de 2021 sur le loyer de 2022 pour la résidence principale au cours de l’année civile de 2022;

- être en mesure de fournir leur adresse en 2022 et les coordonnées du propriétaire.

Pour réclamer le supplément, il faut remplir un formulaire sur le site web du gouvernement, https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/uisp/hbw/ntr.

Les réclamants ont trois mois pour déposer leur demande, soit du 12 décembre au 15 mars 2023.