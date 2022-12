Sclérose en plaques: Christina Applegate se confie sur ses difficultés à tourner «Dead to Me»

De passage au The Kelly Clarkson Show jeudi dernier via vidéoconférence, Christina Applegate s’est ouverte sur son nouveau parcours avec la sclérose en plaques. La vedette de Dead to Me a partagé sa réaction à son diagnostic, reçu en 2021, lors du tournage de la dernière saison de la série Netflix à succès, Dead to Me.

«Tourner Dead to Me a été la chose la plus difficile que j'aie jamais eu à faire de ma vie», a-t-elle confié à Kelly Clarkson. J'ai été diagnostiqué pendant le tournage et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas marcher. Ils ont dû utiliser un fauteuil roulant pour me déplacer sur le plateau. Je paniquais jusqu'à ce que quelqu'un me dise : «Tu as besoin d'une résonnance magnétique.»

Elle a découvert le lundi suivant, après le travail, qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques. « Une maladie que je vais avoir pour le reste de ma vie, a-t-elle ajouté. Et puis j'ai commencé à penser aux quatre dernières années où j'avais de très petits symptômes. »

AFP

L’actrice de 50 ans, qui s’est souvenue avoir souvent ressenti de la fatigue lors des tournages, a souhaité mettre l'accent sur l'importance de prêter attention à notre corps.

Elle a aussi expliqué qu’il existe différents types de sclérose en plaques, venant avec différents symptômes, des jours plus difficiles ou plus faciles, différents pour chaque personne qui en souffre.

«Puis-je le dire? C'est vraiment nul!», a déclaré l'actrice à Clarkson au sujet du moment où elle a reçu la nouvelle de sa maladie, en août 2021. La production de Dead to Me avait alors été interrompue pendant plusieurs mois pour lui permettre de commencer ses traitements.

L’actrice avait initialement annoncé la nouvelle de sa maladie sur Twitter en écrivant: «Salut les amis. Il y a quelques mois, j'ai reçu un diagnostic de SEP. Ce fut un voyage étrange. Mais j'ai été tellement soutenu par des gens que je connais qui ont aussi cette condition. Ça a été une route difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu'un connard ne la bloque.»

En novembre dernier, Applegate a fait sa première apparition publique depuis l'annonce de son diagnostic lors de sa cérémonie du Hollywood Walk of Fame où elle a reçu sa fameuse étoile.

AFP

Assise, soutenue par celle qui tenait le rôle de sa maman dans la série Married with Children, Katy Segal, ou en s’aidant d’une canne, l'actrice a livré un discours senti et émouvant. Elle n’a abordé sa maladie qu’à la fin de son discours, sous le couvert de l’humour.

«Oh, au fait, j'ai une maladie, a-t-elle plaisanté. Vous n'avez pas remarqué ? Je ne porte pas de chaussures ! Quoi qu'il en soit, vous êtes censé en rire!»

La vedette de Anchorman a mené de nombreuses batailles pour la santé, notamment en battant le cancer du sein. Elle a subi une double mastectomie en 2008 et s'est également fait retirer les ovaires et les trompes de Fallope en 2017 pour éviter le cancer des ovaires.