Bataille juridique autour de la fortune de Leonard Cohen : ses enfants se battent pour retrouver le contrôle de la succession de 48M$

Même si Leonard Cohen avait entrepris des démarches avant sa mort, en 2016, pour s’assurer que la majeure partie de sa succession de plusieurs millions de dollars soit remise à ses héritiers, les enfants du poète et chanteur montréalais se battent depuis des mois pour obtenir le contrôle total des actifs de leur père, a révèlé lundi le New York Post.

Selon des documents judiciaires consultés par le journal new-yorkais, les deux enfants de Cohen – sa fille Lorca Cohen, 48 ans, et son fils Adam Cohen, 50 ans – livrent en effet depuis plus d’un an une bataille devant la Cour supérieure de Los Angeles pour destituer l’avocat Robert Kory, qui avait été désigné par leur père avant sa mort en tant que gestionnaire de la Leonard Cohen Family Trust.

Cette fiducie gère les dizaines de millions de dollars de redevances provenant de la musique de Cohen mais aussi de sa poésie, ses romans, ses photographies et même des extraits de son journal intime datant de son adolescence. La totalité de son patrimoine du chanteur d’Hallelujah s’élèverait à 48 M$, selon les documents de cour.

Les enfants de Cohen prétendent que leur père a admis dans les jours précédant sa mort «qu'il avait commis une grave erreur en permettant à Kory de s'insinuer dans ses affaires et de prendre le contrôle de pratiquement tous les aspects de ses finances et de son héritage», selon des documents judiciaires.

Lorca et Adam affirment aussi qu'ils n'ont pas été tenus au courant par Kory de certaines de ses démarches récentes pour monétiser la succession de Cohen, comme la publication posthume du roman A Ballet of Lepers et le lancement de la nouvelle exposition Everybody Knows : une brèche en toute chose au Art Gallery of Ontario, à Toronto.

Rappelons que Leonard Cohen est décédé le 7 novembre 2016, à l’âge de 82 ans, après avoir fait une chute au milieu de la nuit à son domicile de Los Angeles. «La mort a été soudaine, inattendue et paisible», a déclaré Kory à l’époque du décès.