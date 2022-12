Beauceville: Le maire Veilleux visé par un rapport accablant

Un rapport dévastateur de la Commission municipale du Québec (CMQ) conclut que le maire, le directeur général et le directeur de l’urbanisme de Beauceville ont commis des actes répréhensibles dans la gestion du projet d’agrandissement du parc industriel de la municipalité.

Les conclusions du rapport de 14 pages visent le maire François Veilleux, le dg Serge Vallée, et le directeur de l'urbanisme de l'époque, Richard Longchamps, qui n’est plus à l’emploi de la municipalité.

À la suite de son enquête, la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) conclut à une mauvaise gestion du projet d’agrandissement, de même qu’à l’illégalité de programmes d’aides financières et des subventions afférentes versées à la Corporation de développement industriel de Beauceville.

Outre la mauvaise gestion et les actes répréhensibles, le rapport évoque également un manque de diligence. À la suite des inondations du printemps 2019, l’enquête révèle notamment que le maire et le directeur de l’urbanisme ont été les principaux acteurs des démarches ayant mené à la coupe à blanc des lots visés par l’agrandissement sans être dûment autorisés par une résolution du conseil de ville.

Achat de terrains

En dépit de certaines étapes préalables, l’enquête révèle aussi qu’en 2022, la Ville a procédé à l’acquisition de trois des six terrains convoités et signé une promesse d’achat d’un quatrième, le tout pour une dépense totale d’environ 850 000 $.

« Cette situation engendre des conséquences majeures pour la Ville, dont de possibles poursuites devant les tribunaux, des sanctions administratives et pénales ainsi qu’une importante dépense de fonds publics pour un projet », peut-on lire dans le rapport.

Crédit: Jean-François Racine / JdeQ

Selon le rapport, il est manifeste que le maire et le directeur de l’urbanisme de l’époque avaient été informés de la nécessité de procéder d’abord à la caractérisation du milieu visé avant d’entreprendre une demande d’exclusion de la zone agricole des lots convoités, de procéder à l’acquisition de ces lots et, de surcroît, de les déboiser.

Toujours interdit

En date du rapport, les lots déboisés sont toujours inclus dans la zone agricole permanente dans laquelle l’usage industriel n’est pas autorisé.

« Considérant que la Ville peine à se relever des inondations de 2019, il est particulièrement préoccupant de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour évaluer de manière sérieuse et diligente les conséquences de la destruction éventuelle de milieux humides à des fins industrielles », précise le rapport.

Tous les mis en cause affirment toutefois avoir agi de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la Ville.

Le maire François Veilleux est en congé de maladie depuis plusieurs semaines. La date de son retour demeure indéterminée.

Si le maire ne se présente pas à la séance du dépôt du budget, la greffière devra en informer la CMQ. Selon la loi, le défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs met fin au mandat du membre du conseil. Un délai de grâce de 30 jours est possible pour motif sérieux.

Un maire suppléant

Le 5 décembre dernier, le maire suppléant Patrick Mathieu a été reconduit à titre de maire suppléant et maire supplétif pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023.

« C’est très sérieux. Je dois rencontrer les autres élus et à très court terme, on va se rendre disponibles pour répondre aux questions. On va collaborer et être transparent. Je suis maire suppléant depuis le mois d’août », a expliqué M. Mathieu, qui dit ignorer si le maire Veilleux reviendra. « J’en ai aucune idée », a-t-il confié.