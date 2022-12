Bilan en habitation: «carrément du mensonge», clame l’opposition

L’opposition officielle à la Ville de Montréal, Ensemble Montréal, juge que le bilan en habitation de l’administration Plante est «carrément du mensonge».

«La réalité n’est vraiment pas ce que l’administration est en train d’annoncer. C’est malhonnête et c’est carrément du mensonge envers la population de Montréal », lance le chef de l’opposition, Aref Salem.

Celui-ci réagissait ainsi à notre enquête sur le bilan de la Stratégie 12 000 logements de l’administration de la mairesse Valérie Plante.

Selon les chiffres de l’administration, plus de 13 000 logements sociaux et abordables ont été réalisés. Mais nous avons découvert que seulement 4237 nouveaux logements ont été construits.

« C’est une administration qui est très bonne dans les opérations de communication et les slogans », soutient M. Salem.

Logements en construction

Des centaines de logements qui n’ont jamais vu le jour étaient comptabilisés dans le bilan de l’administration, tout comme des milliers d’autres qui sont toujours en construction et dont l’avenir est incertain.

« C’est très inquiétant et ça démontre que cette administration a toujours joué avec les chiffres. En 2019, la vérificatrice générale avait même dénoncé cette façon de faire de comptabiliser des prévisions et des engagements, rappelle le chef de l’opposition.

À la suite de notre enquête, la Ville a d’ailleurs dû corriger son bilan et enlever près de 230 logements non réalisés.

Il dit espérer que la vérificatrice générale se penchera sur le dossier «plus en profondeur».

Selon M. Salem, la Ville ne devrait pas compter comme elle l’a fait des subventions d’accès à la propriété pour des logements déjà existants dans son bilan.

« On subventionne la rétention en ville d’une famille qui veut acheter à Montréal. On n’est pas en train de rendre l’accès à la propriété plus abordable. On est loin d’un logement social. De voir que ces chiffres-là ont été mis là-dedans, c’est honteux et inacceptable», juge-t-il.

Cette subvention permet notamment à de nouveaux acheteurs ou des familles de recevoir entre 5 000 et 7 000 $ pour l’achat d’un condo à moins de 400 000$ ou un plex sous 500 000 $.