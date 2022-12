COP15: faisons de ce sommet un acte fondateur pour la biodiversité!

La conférence des Nations Unies sur la biodiversité – la fameuse COP15- a débuté à Montréal, le 7 décembre, rassemblant les représentants de 190 pays. Le but est d’arriver à un traité commun à adopter pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

Déjà, lors de la COP10 à Nagoya, au Japon, en 2010, les gouvernements se sont engagés à atteindre 20 objectifs en matière de biodiversité d’ici 2020. Parmi ces derniers, notamment celui de réduire de moitié la perte d’habitats naturels et à mettre en œuvre des plans de consommation et de production durables. Mais selon un rapport de la Convention sur la diversité biologique (CDB), aucun de ces objectifs n’a été pleinement atteint. Et de très loin.

Dernière chance?

Alors cette COP canadienne changera-t-elle quelque chose? Sera-t-elle une prise de conscience globale et mondiale? La COP15 est un peu celle de la dernière chance. Tout d’abord, car il n’a jamais été aussi urgent de lutter contre la perte de biodiversité. Nous sommes en face des plus grandes pertes animales et végétales depuis les dinosaures. Un million d’espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction, certains scientifiques parlent même de la 6e extinction de masse.

Cette situation très préoccupante a un impact sur la vie humaine: l’existence de l’humanité dépend de la pureté de l’air, de la nourriture et d’un climat habitable, qui sont tous régulés par le monde naturel. Une planète saine est également précurseur d’économies résilientes. Plus de la moitié du PIB mondial, soit 41 700 milliards de dollars, dépend d’écosystèmes sains.

Par ailleurs, la situation politique mondiale impose des résolutions fortes. Tout autour de la COP, on peut entendre, dans Montréal, des groupes de manifestants. Ces derniers considèrent que ces sommets n’ont aucune utilité. Sans céder aux pressions de la rue, il est urgent que les gouvernements imposent vite un calendrier et des mesures.

Le plan « 30x30 »

La mesure phare de cette COP15, celle qui déchaîne les passions et les discussions, en séance mais également dans les couloirs, porte sur le plan « 30x30 ». Parmi la vingtaine d’objectifs discutés, celui-ci est le plus important: il s’agirait de placer au moins 30% des terres et des mers du globe sous une protection juridique minimale d’ici 2030. Très concrètement, il serait quasiment impossible de toucher à ces espaces permettant de récréer ou de préserver des écosystèmes.

Pourtant, alors que les jours avancent, les États semblent avoir du mal à s’accorder. Il reste 14 000 parenthèses (amendements) à étudier, en une semaine. Le texte final perd chaque jour un peu de son ambition. Adoptons le « 30x30 » et ne vidons pas la COP15 de sa substance, elle doit être un moment fondateur!

Ferréol Delmas, directeur général du think tank « Ecologie responsable » et membre d’une délégation francophone à la COP15 sur la biodiversité de l’ONU, à Montréal