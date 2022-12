COP15: Ottawa va restaurer 19 millions d’hectares d’espaces verts via le «Bonn Challenge»

Le gouvernement du Canada s’est engagé, lundi, à restaurer 19 millions d’hectares de paysages dégradés ou déboisés d’ici 2030, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la biodiversité (COP15).

C’est en participant au Défi de Bonn (Bonn Challenge), qui vise à sauver et restaurer 350 millions d’hectares d’espaces verts à travers le monde, que le Canada espère faire la différence.

«En unissant nos forces, nous pouvons à la fois freiner l'inquiétante perte de biodiversité et combattre les changements climatiques. En annonçant son engagement à relever le Défi de Bonn à l'occasion de la COP15, le Canada pose un geste décisif qui contribuera à le placer à la tête du mouvement destiné à stopper et à renverser le déclin de la biodiversité», a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbault, par voie de communiqué.

Le Canada possède de vastes écosystèmes, incluant des forêts, des milieux humides, des tourbières et des prairies, dont la restauration constitue un moyen efficace pour lutter contre les changements climatiques.

«Nous collaborons avec les communautés autochtones, les provinces et les territoires pour protéger et restaurer la nature, notamment grâce à notre engagement de planter deux milliards d'arbres. Au moment où la planète se réunit à Montréal à l'occasion la COP15, nous invitons d'autres personnes à relever avec nous ce défi pour protéger la nature à l'échelle mondiale», a indiqué pour sa part le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.