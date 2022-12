COP15: Près d’une cinquantaine de villes s’unissent à Montréal

Près d’une cinquantaine de villes d’un peu partout dans le monde ont répondu à l’appel de Montréal en s’engageant à adopter 15 mesures écologiques comme le bannissement des plastiques ou la conservation des milieux naturels.

Ratifié lundi dans le cadre de la Convention sur la biodiversité (COP15), l’Engagement de Montréal réunit 47 villes totalisant 113 millions de personnes, incluant certaines des plus grandes métropoles du monde (Tokyo, Paris, Londres, Los Angeles), les plus grandes villes du Canada (Vancouver, Toronto, Montréal) et plusieurs municipalités québécoises (Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Laval).

«Le leadership de Montréal et des autres villes est essentiel pour influencer les autres niveaux de gouvernement», a rappelé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui avait déjà affirmé en ouverture de la COP15 que les villes étaient bien placées pour agir rapidement face aux changements climatiques, à condition qu’on leur en donne les moyens.

L’engagement stipule notamment que les villes signataires s’engagent à éliminer les déchets plastiques et qu’elles réduisent leur usage de pesticides d’au moins 67 %. Elles doivent aussi protéger leurs milieux naturels restants et en rétablir d’autres, tout en s’assurant d’une connectivité entre ces différentes zones vertes.

Plus largement, l’accord prévoit que la protection de la biodiversité fasse partie des critères à évaluer au moment de prendre des décisions.