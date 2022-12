Copropriété divise et indivise, les principales différences

La valeur des propriétés ne cessant de croître et les hausses successives des taux d’intérêt qui se répercutent sur le coût des loyers incitent les locataires à envisager la possibilité de devenir propriétaire. La copropriété serait-elle une solution ?

Lorsqu’il est question de copropriété, une question se pose immédiatement, divise ou indivise ?

Voyons les éléments qui caractérisent chacune de ces options.

La copropriété divise

Mise de fonds minimale : 5 % du prix d’achat.

Si la mise de fonds est inférieure à 20 % du prix d’achat : assurance prêt hypothécaire de type SCHL requise.

Le propriétaire d’une copropriété divise possède entièrement son appartement, ainsi qu’une part des parties communes de l’immeuble qu’il partage avec les autres copropriétaires. Un numéro de cadastre est attribué à son appartement et il recevra un compte de taxes foncières et scolaires. Il peut vendre son unité à sa guise. Il peut aussi louer son condo en respectant les règles de la convention de copropriété. Un syndicat de copropriétaires assure l’administration et l’entretien de l’immeuble, des frais de condo sont perçus à cet effet.

Une déclaration de copropriété régit les droits et obligations des copropriétaires.

La copropriété indivise

Mise de fonds minimale : 20 % du prix d’achat.

Assurance prêt hypothécaire de type SCHL non requise.

Comme son nom l’indique, une copropriété indivise n’est pas fragmentée. Les copropriétaires possèdent une part de l’immeuble et un numéro de cadastre unique est rattaché à celui-ci. Un seul compte de taxes foncières et scolaires sera émis normalement. Tous les copropriétaires font affaire avec la même institution financière qui accorde à chacun un prêt hypothécaire à responsabilité limitée, selon sa part. Ainsi, ils seront à l’abri des créanciers si l’un d’entre eux éprouve des difficultés financières et ne peut s’acquitter de ses obligations. Pour vendre, il faut d’abord offrir sa part aux autres copropriétaires. Concernant la location, les institutions financières l’interdisent. Compte tenu de toutes ces spécificités, il est préférable de signer une convention d’indivision pour régir les droits des copropriétaires. Ce document, qu’il faut renouveler tous les 30 ans, sera déposé au Registre foncier du Québec afin que les futurs acheteurs en soient informés.

Aucun syndicat n’assure la gestion de l’immeuble, les copropriétaires doivent s’administrer eux-mêmes. Généralement, les frais de condos sont moins élevés que dans l’option divise.

En conclusion

Qu’elle soit divise ou non, la copropriété trouve de nombreux adeptes.

L’indivision intéressera un groupe de personnes qui ont un lien commun, comme les membres d’une famille ou un groupe d’amis. On retrouve plusieurs projets indivis dans les grandes villes au Québec sans nécessairement que les gens aient un lien en commun. Cependant, l’offre de copropriétés indivises est limitée. Et ce ne sont pas toutes les institutions financières qui acceptent ce type de projet. Malgré tout, certains préfèrent cette option qui correspond davantage à leurs valeurs.

Conseils

Afin de concevoir un projet de copropriété indivise ou divise à la satisfaction de chaque partie, il convient de consulter des spécialistes de différents domaines.

Le courtier immobilier repérera la propriété idéale dans le secteur convoité.

L’avocat ou le notaire renseignera sur la convention d’indivision qui permettra d’éviter les ennuis.

Le comptable ou le fiscaliste informera de l’aspect imposition, principalement sur la notion de résidence principale.