De fortes hausses du compte de taxe à Shawinigan et Louiseville

L'inflation et l'introduction de la collecte des matières compostables portent un dur coup aux budgets municipaux de Shawinigan et de Louiseville, où les hausses de taxes atteindront respectivement 6,9 % et 6,1 % en 2023.

Une hausse de cette ampleur est sans doute du jamais vu à Shawinigan, où'imposition du bac brun coûtera 3 millions $. Or, sans cette dépense et en dépit de l'inflation et des importants frais additionnels occasionnés par les sérieux pépins à son usine de filtration du lac à Pêche, Shawinigan s'en serait tiré avec une hausse de taxe avoisinant les 2 %.

«Je trouve ça dommage parce que le gouvernement du Québec va envoyer des chèques de 400 $ et 600 $ aux citoyens et avec [le budget], moi et le conseil municipal, on va aller en chercher, malheureusement, une partie [de cet argent] de sorte qu'on a l'odieux de la chose dans tout ça», s’est désolé le maire Michel Angers.

À Louiseville, le budget 2023 a été adopté dans l’amertume. Avec l'imposition des bacs bruns, la Ville a l'impression qu'on lui met un fusil sur la tempe. Sans cette obligation et, encore là, malgré la forte inflation, la Ville se serait limitée à une hausse de 2,9 %.

Le maire se demande jusqu'où il faut aller en matière d'initiative environnementale. «C'est l'environnement. Le Québec veut ça. Le Canada veut ça. Le monde veut ça. Mais wô [les moteurs). À quel prix? Il ne faut pas étouffer les gens», a plaidé avec virulence Yvon Deshaies.