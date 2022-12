Décès de l'ancien ministre fédéral Jim Carr à 71 ans

Le député de Winnipeg-Centre-Sud et ancien ministre fédéral des Ressources naturelles Jim Carr est décédé lundi à l'âge de 71 ans.

Les travaux de la Chambre des communes ont été ajournés jusqu’à 10 h, mardi, après l’adoption d’une motion à consentement unanime. La période de questions a aussi été abandonnée.

Sa mort a d’abord été annoncée en Chambre par son collègue libéral de Winnipeg, Kevin Lamoureux, en début d’après-midi, à la suite de quoi les élus ont tenu un moment de silence.

M. Carr est décédé chez lui, entouré de ses proches, a confirmé sa famille par le biais d’une déclaration sur son profil Twitter.

On y apprend que M. Carr combattait depuis 2019 des problèmes d’insuffisance rénale et du fulgurant myélome multiple, un cancer qui s’en prend aux plasmocytes principalement situés dans la moelle osseuse. En conséquence, il se rendait couramment à l’hôpital pour y subir des traitements de dialyse et de chimiothérapie.

«En tant qu’élu dévoué, homme d’affaires et leader communautaire au Manitoba au cours des 30 dernières années, Jim était aimé et respecté par de nombreuses personnes et nous savons qu’il sera profondément manqué», ont écrit ses proches.

M. Carr est devenu le premier ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement de Justin Trudeau, de 2015 à 2018. Il a par la suite pris la charge du Ministère du Commerce international jusqu’en 2019.