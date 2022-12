Des gyms différents axés sur chaque client

Samuel Rioux est un véritable passionné de l’entraînement et en sait long sur la motivation. Intimidé dès son entrée au secondaire, c’est en étant initié en troisième année du secondaire à l’entraînement qu’il réussit à surmonter le problème en gagnant de la confiance en lui.

Aujourd’hui, Samuel Rioux a un objectif bien clair : ouvrir un peu partout au Québec des gyms privés inspirés de son propre gym, basé sur une expérience client personnalisée et ne faisant pas de compromis sur la qualité.

M. Rioux a ouvert FocusGyms il y a près de quatre ans. Son gymnase vise à combler les lacunes qu’il observe dans les gymnases actuels.

« Je l’ai souvent vu dans les gyms. Les gens font toujours la même routine, mais ne s’améliorent pas parce qu’il n’y a pas de service client. C’est pour ça que les gens arrêtent et que les gyms ferment. »

Il veut ce qu’il y a de mieux

Le jeune homme de 28 ans a choisi un concept à l’opposé des mégacentres de mise en forme en investissant sur des équipements provenant d’Allemagne et d’ailleurs, toujours dans le souci de rechercher les meilleurs de leur catégorie.

Il dit également être le seul à posséder à des buts d’entraînement un scaneur 3D qui analyse précisément la masse musculaire et le gras corporel d’une personne, une manière plus juste selon lui d’évaluer les progrès de ses clients que les mesures conventionnelles qui consistent à utiliser des pinces.

« Le physique d’une personne est parfois trompeur et le scan permet d’aller au-delà du visuel. »

Il a également équipé son établissement d’une salle de bain qu’il qualifie de luxueuse, parce que celles des gyms réguliers sont trop souvent « dégueulasses ».

Un parcours semé d’embûches

Celui qui a été intimidé dès son entrée au secondaire et qui n’avait jamais attiré les regards des filles s’est ensuite retrouvé au centre de l’attention.

« Quand j’enlevais mon chandail en sortant du local de gym de l’école pour aller à mon casier, qui était juste en face, et les filles venaient me voir et tournaient autour de moi. » Il remercie d’ailleurs aujourd’hui ses intimidateurs puisque c’est grâce à eux qu’il a découvert sa passion.

Il poursuit en kinésiologie à l’université à Chicoutimi, mais son parcours est difficile en raison de sa dyslexie et son déficit d’attention. Il se rend jusqu’à sa troisième année d’université, mais il peine à continuer un programme dans lequel il ne se reconnaît pas.

M. Rioux va d’ailleurs se perfectionner avec une formation en préparation mentale avec Loïc Gouzerh, un Français qui se spécialise auprès des athlètes de haut niveau. M. Rioux considère que son expérience sur le terrain l’avantage. Les gens l’ont d’ailleurs toujours approché dans les centres d’entraînement pour avoir des conseils et c’est ce qu’il cherche à reproduire dans son gym.

Être bien dans sa peau

S’il a adulé longtemps Arnold Schwarzenegger, c’est maintenant vers l’acteur et ancien lutteur Dwayne Johnson que Samuel Rioux se tourne pour son inspiration. Il véhicule selon le jeune homme un mode de vie plus sain et équilibré que le culturisme qui l’a motivé à ses débuts dans le sport. Il a d’ailleurs intégré à sa routine personnelle plus d’exercices cardiorespiratoires, comme du jogging, en plus de suivre des cours de danse.

Il pèse aujourd’hui 210 livres, un poids très respectable pour sa taille (5 pieds 10), mais loin du sommet de 250 livres déjà atteint.

Ce n’est plus le modèle de « gros gars » qu’il recherche, mais du gars bien dans sa peau, un état d’esprit qu’il souhaite transmettre à ses clients.

M. Rioux compte amorcer son expansion en 2023 avec l’acquisition d’un immeuble à Laval. La possible récession ne l’effraie pas, au contraire. Il acquiert à bon prix les équipements des gyms qui ferment leurs portes. Il a confiance en son modèle qui répond selon lui à un besoin vers des services plus personnalisés.