Disparition d'Eduardo Malpica: le travail des policiers remis en question

Des proches d'Eduardo Malpica, introuvable depuis plus de deux semaines, ont remis en question le travail des policiers et souhaitent que l'hypothèse d'un acte criminel soit considérée.

Des proches d'Eduardo Malpica se demandent si tout a été fait pour tenter de le retrouver. C'est le cas de Marie-Dominik Langlois, qui réside à Montréal et qui le connaît depuis 15 ans. Elle demande aux policiers plus de transparence dans l'enquête.

«Il y a beaucoup de choses qui clochent, qui ne nous convainquent pas. Il y a tellement d'opacité dans l'enquête. On aimerait en savoir plus. Les éléments qu'on nous émiette nous laisse vraiment sur notre faim., et nous indiquent que peut-être l'enquête a pris une tangente qui ne correspond pas à Eduardo tel qu'on le connaît», a-elle soutenu.

Des proches ont signé une lettre ouverte destinée à la police de Trois-Rivières, qui a récolté plus de 4000 signatures. Une autre lettre vise aussi la Sûreté du Québec. L'hypothèse de la crise psychotique est remise en question. Des proches invitent les policiers à reconsidérer la possibilité d'un acte criminel pour expliquer la disparition de l'homme de 44 ans. Certains soutiennent toujours qu'il aurait pu avoir été drogué à son insu.

Pourquoi ne pas avoir fait appel à l'équipe d'Eurêka Recherche et Sauvetage, qui est spécialisée en sauvetage et recherche ? C'est une question que les amis d'Eduardo se posent. Pierre Vallée et son équipe étaient prêts, mais l'appel doit venir des policiers. Pour le responsable d'Eurêka, les policiers ont leur raison. L'équipe a été appelée cinq fois cette année, dont la semaine dernière pour une disparition à Acton Vale.

«Il y a des éléments qu’on ne connaît pas qui expliquent pourquoi on ne fait pas appel à nous. Des membres m'écrivent. Des membres m'appellent. On y va-tu? On est prêts! On ne peut pas se présenter sur une recherche sans être invité», a expliqué Pierre Vallée.

La police de Trois-Rivières a réaffirmé que l'enquête est toujours active et entend faire le point mardi. L'éventail du travail de recherches des policiers au cours des deux dernières semaines sera abordé.