Elle accouche dans l’avion sans savoir qu’elle est enceinte

Une passagère à bord d’un avion de la compagnie KLM a causé tout un émoi à bord de l’appareil en accouchant en plein vol.

La surprise a été d’autant plus grande pour la passagère, qui ignorait être enceinte.

L’événement s’est produit à bord d’un vol reliant les villes de Guyaquil, en Équateur, à Amsterdam aux Pays-Bas mercredi dernier, rapporte le NL Times.

Heureusement pour la nouvelle maman, Tamara, et son nouveau-né, deux médecins et une infirmière se trouvaient dans l’avion et ont pu les aider après l’accouchement surprise.

L’hôpital qui les a accueillis a expliqué, dans une publication citée par le NL Times, ce qui s’est produit.

«Quelques heures avant l’atterrissage aux Pays-Bas, son estomac lui faisait mal et elle a décidé d’aller aux toilettes. À sa grande surprise, après deux contractions, elle avait soudainement un bébé dans ses mains», indique la publication.

La mère et le poupon, appelé Maximiliano, ont été pris en charge et transportés à l’hôpital à leur atterrissage à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam.

L’arrivée de Tamara à sa destination, l’Espagne, a donc dû être retardée de quelques jours.