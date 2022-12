Elle tue son beau-père qui gardait des photos d’elle nue

Une designer d’intérieur a drogué et étranglé son ancien beau-père après avoir découvert des photos d’elle nue sur son ordinateur.

C’est ce qu’affirment les procureurs au procès de Jade Janks, 39 ans, accusée d’avoir tué Thomas Merriman, dont le corps a été trouvé en janvier 2021 sous une pile de déchets dans la maison de Californie qu’il partageait avec l’accusée, comme le rapporte le New York Post.

Jade Janks a plaidé non coupable au meurtre de l’homme de 64 ans, qui serait mort d’une surdose de somnifères que Janks lui aurait donnés après avoir découvert les photos d’elle, dont l’une aurait été utilisée comme écran de veille.

Les photos ont été prises il y a plus de dix ans, de manière consensuelle, par Janks et son petit ami, selon les autorités. On ne sait pas comment elles sont arrivées en possession de son beau-père.

Elle aurait trouvé les photos alors qu’elle nettoyait l’appartement de son beau-père, qui avait été hospitalisé.

Selon les procureurs lors du procès, elle aurait échangé des messages textes avec un autre homme confirmant qu’elle aurait donné les somnifères à son beau-père.

Selon d’autres échanges présentés en cours, elle aurait semblé avoir des doutes sur son plan et aurait appelé une deuxième personne pour venir l’aider.

C’est cet individu qui aurait appelé les autorités le lendemain.

C’est en fouillant la maison de l’accusée que les policiers ont découvert le corps de Thomas Merriman sous une pile de déchets.