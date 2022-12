Evgeni Malkin donne la victoire aux Penguins

En touchant la cible avec 35 secondes à faire au match, Evgeni Malkin a permis aux Penguins de Pittsburgh de l’emporter 2 à 1 contre les Stars de Dallas, lundi soir, au PPG Paints Arena.

Le joueur de centre russe a profité d’un généreux retour pour enfiler l’aiguille et couper les jambes de ses rivaux. Le Québécois Pier-Olivier Joseph a été l’autre buteur des vainqueurs. Le défenseur a inscrit son premier but de la saison en deuxième période de ce duel.

L’avant Jason Zucker a fourni des mentions d’aide sur les deux filets des siens.

Getty Images via AFP

Devant la cage des «Pens», Tristan Jarry a continué ses succès des dernières semaines. Il a réalisé 26 arrêts contre les Stars et a dorénavant une fiche de 9-0-1 à ses 10 dernières sorties.

L’homme masqué de l’heure dans la Ligue nationale de hockey a uniquement été déjoué par un tir de Roope Hintz, et ce, à la 19e seconde du premier engagement. Celui qui a récemment paraphé une prolongation de contrat de huit ans d’une valeur de 67,6 millions $ a fait bouger les cordages avec un tir des poignets. C’était sa 12e réussite en 2022-2023.

Filip Chytil complète la remontée des Rangers

Au Madison Square Garden, l’attaquant Filip Chytil a fait mouche en prolongation et les Rangers de New York ont défait les Devils du New Jersey 4 à 3.

Ce but du Tchèque de 23 ans permettait aux Blueshirts de concrétiser une remontée. À deux moments dans ce duel, les favoris de la foule tiraient de l’arrière par deux filets.

Getty Images via AFP

Les Devils ont rapidement pris les devants 2 à 0, et ce, en raison de réussites de Nico Hischier et Dawson Mercer. Chris Kreider a cependant réduit l’écart avant la fin du premier vingt.

Lors de la période suivante, Jack Hughes a démontré tout son talent avec une magnifique feinte du revers pour déjouer le gardien Igor Shesterkin. Le tout premier choix du repêchage de 2019 a cependant raté une chance en or quand on lui a octroyé un tir de pénalité.

La remontée décisive des Rangers a été orchestrée par Vincent Trocheck et Kaapo Kakko. Les deux patineurs ont mis la rondelle derrière la ligne des buts avant la fin de la période médiane.

Cam Talbot dit non

Au Centre Canadien Tire, le gardien des Sénateurs d’Ottawa Cam Talbot a été parfait et son équipe l’a emporté 3 à 0 contre les Ducks d’Anaheim.

L’athlète de 35 ans a repoussé l’ensemble des 32 tirs de ses rivaux pour signer son premier blanchissage de la saison. C’est la 28e fois depuis qu’il évolue dans la LNH qu’il est parfait dans un match.

Les «Sens» ont inscrit leurs deux premiers buts dans le premier tiers. Parker Kelly a ouvert la marque avec son premier de la saison. Quelques instants plus tard, Alex DeBrincat doublait l’avance des siens en avantage numérique. Le franc-tireur a récidivé – encore avec l’avantage d’un homme – en troisième période.

Les Ducks, qui sont bon derniers au classement général du circuit Bettman, ont subi une huitième défaite à leurs neuf derniers matchs.

Les Sénateurs attendent maintenant le Canadien de Montréal, qui sera en visite dans la capitale fédérale mercredi soir.