Gabriel Girard parcourt la planète pour sa passion

CALGARY | L’entraîneur de patinage de vitesse Gabriel Girard parcourt la planète pour vivre de sa passion.

Après une première opportunité en Suisse et en Italie en 2012 et en 2013, où le médaillé olympique Éric Bédard lui a ouvert les portes, Girard a travaillé aux Pays-Bas de 2015 à 2017, où il a côtoyé certains des plus grands patineurs de l’histoire.

Après sa participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang de 2018, où il dirigeait le patineur allemand Patrick Beckert, Girard s’est joint à l’équipe chinoise en prévision du prochain cycle, mais l’expérience a été de courte durée.

Le voilà maintenant à la tête de l’équipe américaine depuis octobre 2019, poste qu’il entend conserver jusqu’aux Jeux de 2026, à Milan et à Cortina d’Ampezzo.

« Je vise sur la stabilité pour les prochaines années, a-t-il raconté. Moi et ma femme, nous sommes dans le processus d’obtenir notre carte verte. Ça va nous permettre d’être un peu plus relaxes quand on rentre à la maison sans se faire questionner par les douaniers. Je profite actuellement d’un visa pour travailleurs spécialisés au même titre que certains détenteurs de prix Nobel qui sont mes voisins au Utah. »

Expérience unique

Après un retour à Québec en 2014 et en 2015, où il a travaillé comme adjoint à Gregor Jelonek au Centre d’entraînement Gaétan-Boucher, le natif de Portneuf a pris la direction des Pays-Bas, où il a vécu une expérience exceptionnelle dans la mecque du patinage de vitesse longue piste et rencontré un homme qui est devenu son mentor.

« Nous n’étions pas bons en longues distances au Québec et j’avais la curiosité d’aller voir ailleurs pour connaître les raisons, a-t-il expliqué. J’ai appris les rouages des patineurs de 5000 m et 10 000 m sous l’œil de Gerard Kemkers qui a dirigé les deux meilleurs patineurs de tous les temps en Sven Kramer et Ireen Wüst et qui est devenu mon mentor et à qui je parle toujours. »

Girard a toutefois appris qu’on ne rigolait pas avec le patin aux Pays-Bas, qui misent sur une structure très similaire à celle des équipes de cyclisme professionnel.

« Personne n’est préparé à accomplir la tâche de travail qu’on attend d’un entraîneur aux Pays-Bas, a-t-il affirmé. Les entraîneurs vivent pour l’équipe. Si la structure du modèle canadien ressemble au socialisme avec les subventions du gouvernement fédéral et de la Fédération, les Pays-Bas misent sur le capitalisme à l’extrême. Si un commanditaire majeur quitte parce qu’il est insatisfait des résultats, la Fédération se dit simplement qu’un autre va prendre la relève. »

Recette pas copiable

Après trois ans aux Pays-Bas, Girard a décidé de partir. « J’ai le profil pour être un entraîneur-chef et non un adjoint, a-t-il indiqué. J’aime prendre des décisions et des risques et assumer la pression qui l’accompagne. Aux Pays-Bas, tu ne peux pas prendre de risques parce que les attentes sont très grandes et que tu dois performer tout de suite. »

La Chine a voulu copier la recette des Pays-Bas, selon Girard, mais les résultats n’ont pas été à la hauteur, malgré quelques coups d’éclat.

« C’est un système qui ne peut pas être reproduit ailleurs et ce fut une erreur de la Chine. Je n’ai pas aimé mon expérience, notamment en raison du traitement des athlètes. Nous étions basés à Calgary en prévision des Jeux parce qu’il n’y avait pas encore d’Anneau, mais il y avait plusieurs voyages-surprises et j’ai même passé 40 jours de suite en voyage. Un an après mon départ, tous les étrangers ont été renvoyés et l’équipe a été rapatriée en Chine. »

Fin d’une longue disette pour les Américains

Parmi les pays qui possèdent le plus beau palmarès aux Olympiques en patinage de vitesse longue piste, les États-Unis ont connu des années plus difficiles au cours de la dernière décennie.

Les Américains ont mis fin à une vilaine séquence aux Jeux de Pékin en février dernier. L’équipe de poursuite masculine a remporté le bronze. Aux premières loges comme entraîneur-chef du programme et responsable des longues distances, Gabriel Girard était bien fier de ce retour à l’avant-scène.

« C’était la première médaille masculine aux Jeux au cours des 12 dernières années, a-t-il souligné. Après avoir réussi le record du mondial à Salt Lake City l’année précédente, nous étions les favoris, mais les Russes nous ont battus en demi-finale dans une situation très étrange. Ils n’ont pas été bons en quart de finale et en finale. Après nous avoir battus, ils ont fait des doigts d’honneur. Ils avaient l’air éclatés par un produit stimulant. »

« Je vais prendre une médaille de bronze olympique avant n’importe quelle autre médaille au championnat du monde », d’ajouter l’entraîneur qui a découvert le patinage de vitesse au Club de Donnacona à l’âge de 11 ans.

Stratégie payante

Sous l’inspiration de Girard, l’équipe de poursuite a innové. « Les trois patineurs gardent le même ordre du début à la fin et poussent, a-t-il expliqué. Les Norvégiens qui ont gagné l’or olympique nous ont copiés. »

Cette médaille d’or a valu à Girard le prix de la médaille de l’Ordre d’Ikkos remis par le Comité olympique américain à un entraîneur dont le leadership a permis d’atteindre un succès international.

À Calgary, vendredi, le Canada a utilisé la même stratégie pour remporter l’argent derrière les Américains qui étaient coiffés de leur casque profilé comme des cyclistes du contre-la-montre. Chez les femmes, les Américaines ont mérité le bronze derrière le Canada qui s’est imposé pour une deuxième fois en autant de courses cette saison et qui a gagné l’or à Pékin. « C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’on réussit un doublé en poursuite au cours d’une même Coupe du monde », a indiqué Girard.

S’ils ont misé sur de grands athlètes au fil des ans, notamment Eric Heiden, les États-Unis ont aussi connu des creux de vague importants. Comment peut-on expliquer cette situation ?

« Notre pyramide est très étroite. [...]. Au Québec, il y a toujours une tête d’affiche prête à prendre la relève. Nous avons de la difficulté à recruter. C’est dur de vendre aux jeunes un sport où tu tournes en ronde et qui fait mal. »