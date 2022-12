Heureusement qu’il y a aussi une inflation de générosité

L’inflation des derniers mois n’a épargné personne et les organismes qui viennent en aide aux gens les plus durement touchés ne font pas exception.

Les différentes collectes de rue ont moins de succès et le gouvernement a dû annoncer un ajout de six millions de dollars en soutien aux banques alimentaires.

Parce que chaque geste compte

L’approche du temps des Fêtes nous rappelle combien la situation est injuste. Ceux qui ont le plus souffert de l’arrêt soudain de l’économie en 2020 sont aujourd’hui également les plus affectés par l’inflation.

Malgré tout, les grands cœurs continuent de se retrousser les manches pour venir en aide aux moins chanceux d’entre nous.

Je pense, entre autres, à mon nouvel ami Alexandre Zacharie qui, depuis maintenant sept ans, confectionne des baklavas, renommés les Zachlavas, avec son complice David Cardinal. Entourés de collaborateurs et de bénévoles, ils produisent des milliers de baklavas dans une cuisine commerciale prêtée gracieusement.

Cette année, ce sont 20 000 bouchées qui seront vendues au Grand Marché de Québec les 15, 16, 17 ainsi que les 22 et 23 décembre. Tous les revenus de la vente seront remis à Moisson Québec. L’événement est digne de mention, puisqu’avec les ventes de cette année, les Zachlavas auront généré 100 000 $ de dons à Moisson Québec.

Je pense aussi aux élèves de cinquième année de la classe de madame Claude à l’école des Deux-Rives, en Beauce. Avec leur enseignante, les enfants ont organisé un kiosque au Grand Marché de Saint-Georges et vendu des décorations de Noël au profit du Club Inner Wheel de Saint-Georges, un organisme qui achète des vêtements et des repas chauds aux enfants moins chanceux de dix écoles beauceronnes. Comme quoi la charité, ça s’apprend dès le plus jeune âge.

Les défis sont immenses pour les organismes qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Continuons de souligner les gestes inspirants et, surtout, donnons généreusement!