Jonathan Osorio reste à Toronto

Le milieu de terrain Jonathan Osorio a paraphé une nouvelle entente de trois saisons avec le Toronto FC, lundi.

L’entente comprend également une année d’option pour la campagne 2026.

Le natif de la Ville Reine a disputé l’entièreté de sa carrière avec le Toronto FC et disputera une 11e saison en 2023. En 23 matchs l’an passé, dont 20 comme titulaire, l’athlète de 30 ans a inscrit neuf buts et fourni six passes décisives. Il a également réussi 90,8 % des passes qu’il a tentées.

Osorio est le meneur de l’histoire du club pour les apparitions avec 318. Il occupe également le troisième rang des buteurs avec 58 réussites.