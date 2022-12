La Caisse de dépôt s’est elle aussi entichée de McKinsey

La controversée firme américaine de conseil McKinsey & Company est décidément populaire au sein des ministères et organismes publics québécois. La Caisse de dépôt et placement du Québec lui a versé plus de 6,5 millions $ en trois ans, a appris Le Journal.

Seulement en 2020, année pendant laquelle la pandémie de COVID-19 a éclaté, la Caisse de dépôt a payé près de 3,4 millions de dollars pour des services de McKinsey, a indiqué l’institution en réponse à une demande déposée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

La Caisse, qui a recours à McKinsey « depuis plusieurs années », a toutefois refusé de divulguer les mandats confiés au puissant cabinet privé.

« La Caisse dispose d’une solide expertise, très variée, dans plusieurs domaines », a assuré au Journal un porte-parole, Maxime Chagnon.

« Lorsqu’une expertise spécifique ou complémentaire est requise pour nous accompagner dans un mandat, il nous arrive d’avoir recours à des consultants », a-t-il laconiquement ajouté.

En 2021, la Caisse a versé un peu plus de 1,1 million $ à McKinsey. En 2019, la somme s’était élevée à près de 2,1 millions $.

La Caisse entretient des liens particuliers avec McKinsey : deux de ses hauts dirigeants, Maxime Aucoin et Alexandre Châteauneuf, y ont déjà travaillé. En outre, l’institution participe régulièrement à des publications qu’on peut lire sur le site de la firme.

Campagne de vaccination

McKinsey, qui compte un bureau à Montréal, a beaucoup fait parler d’elle cette année. En septembre, Radio-Canada a révélé que le gouvernement Legault lui a confié de larges pans du processus décisionnel entourant la campagne de vaccination contre la COVID, moyennant des honoraires de 1,7 million $.

De plus, le ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon, a retenu la firme l’an dernier pour le conseiller sur la relance post-pandémique – un mandat qui pourrait coûter jusqu’à 4,9 millions $ aux contribuables.

Le plus important client public de McKinsey dans la province est toutefois Hydro-Québec. Depuis 2016, la société d’État lui a accordé pas moins de 27 contrats d’une valeur totale de 38 millions $, a constaté Radio-Canada en octobre.

Opioïdes et dictateurs

Aux États-Unis, McKinsey s’est retrouvée sur la sellette pour avoir conseillé les entreprises pharmaceutiques qui ont contribué à la crise des opioïdes. L’an dernier, la firme a accepté de verser 573 millions $ US à 47 États américains et au district de Columbia en lien avec son rôle dans cette épidémie.

Plus tôt cet automne, deux journalistes d’enquête du New York Times, Walt Bogdanich et Michael Forsythe, ont publié un livre accablant sur McKinsey. Dans When McKinsey Comes to Town, ils relatent notamment le travail sulfureux effectué par McKinsey pour des cigarettiers ainsi que des États totalitaires comme la Chine et la Russie.

Les contrats publics accordés au Québec à McKinsey